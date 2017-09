Elanike vastuseisule vaatamata alustab Sitsi süstlapunkt kolmapäeval tööd

Esialgu hakatakse keskuses vahetama süstlaid, hiljem lisandub ka narkomaanidele ja nende lähedastele mõeldud nõustamisteenus, teatas Tervise Arengu Instituut (TAI).

Esialgu on keskus lahti esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 11-13, alates 16. oktoobrist esmaspäevast reedeni samadel kellaaegadel. Teenust osutab MTÜ Convictus.

Keskuses on lahtiolekuaegadel kohal kaks töötajat, kes muul ajal vahetavad süstlaid Pelguranna, Madala, Kari, Sitsi, Niidi, Sõle ning Kopli tänavatel ja jälgivad olukorda keskuse ümbruskonnas.

Tervise Arengu Instituudi direktori Annika Veimer põhjendab süstlavahetuspunkti avamist Sitsi asumis asjaoluga, et just sealkandis liigub väga palju narkomaane.

Sitsi 28 kortermaja elanikud on korduvalt väljendanud oma vastumeelsust sotsiaalministeeriumi kava vastu rajada nende majja süstlavahetuspunkt ning nõudnud plaani peatamist. Elanike hinnangul on elumaja esimene korrus ja hoov vale koht süstlavahetuse ja narkomaanidele mõeldud keskuse jaoks. Korteriühistu on andnud teada, et pöördub oma õiguste kaitseks kohtusse. Neid on lubanud toetada ka Põhja-Tallinna linnaosa.

TAI kinnitusel on keskuse lahtioleku esimestel kuudel kohal mehitatud valve, samuti paigaldatakse uued turvakaamerad ning keskuse töötajad koristavad maast süstlaid.

Tallinnas töötab lisaks Sitsi 28 avatavale keskusele kaks keskust kesklinnas, millest ühes vahetatakse ka süstlaid. Lisaks vahetatakse süstlaid väljatöö käigus. Kokku on Eestis 12 kahjude vähendamise keskust.

TAI andmetel on Eestis hinnanguliselt 9 000 – 10 000 narkootikume süstivat inimest, nendest ca 6000 elab Tallinnas.