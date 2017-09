Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Eesti kui e-riigi üks eest-kõnelejaid, eelmine riigipea Toomas Hendrik Ilves rõhutas ID-kaardi turvariski avalikustamise järel, et meie e-riigi maine ei ole ohus. Digiriigi loomine ei sõltu ainult tehnoloogiast, hoopis olulisem on seadusandlik aluspõhi, leiab Ilves.

Tartu ülikooli skandinavistika professor Daniel Sävborg on sarnaselt Ragnar Saagele rootslaste vastavaldatud teadustöö teemal kriitiline. Professori arvates ei ole meil piisavalt alust, et Birka väljakaevamisel leitud luustiku DNA analüüsi põhjal kinnitada, et naissoost viikingisõdalased eksisteerisid. Sävborg selgitab, miks ta nii arvab.

