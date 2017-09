Haapsalu politseijaoskonnas patrullpolitseinikuna töötanud 35-aastast Oidjärve süüdistati selles, et kuigi ta pidanuks olema pädev väärtegude menetlemises, tegi ta mullu 14. veebruaril väärteoasjas vale otsuse, teatas Pärnu maakohtu pressiesindaja.

Süüdistuse järgi määras politseinik ühele mehele kiirmenetluse otsusega 60-eurose trahvi selle eest, et väidetavalt oli mees sõbrapäeva varahommikul kell 5.30 Haapsalus Posti tänaval jalaga katki löönud ööklubis asuva peegli seina, kirjutas Postimees tänavu suvel. Väidetava teoga kaasnenud varaline kahju oli 932 eurot. «Tegelikkuses puudusid väärteoasjas igasugused tõendid selle kohta, et mees oleks tahtlikult lõhkunud ööklubis asuva peegli ja tegelikult ta seda ei lõhkunud,» selgitas toona prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova.

Pärnu maakohtu kohtunik Piia Jaaksoo selgitas kohtuotsust kuulutades, et kohtuvälisel menetlejal on nii õigused kui kohustused, et teha väärteoasjas õige otsus. Kiirmenetluse kohaldamise üheks eelduseks on, et väärteo toimepanemise asjaolud on selged. „Väärteoasjas kiirmenetluse otsuse tegemise ajaks kogutud ükski tõend ei tõendanud menetlusaluse isiku poolt asja lõhkumist. Oidjärv menetlejana ei kogunud täiendavaid tõendeid,” ütles kohtunik. Oidjärve ise ütles, et kasutas otsuse tegemiseks menetlusvälist infot. Selle põhjal aga karistamisotsust teha ei tohi.

Lisaks rahalisele karistusele mõistis kohus Oidjärvelt menetluskuluna välja 1026,60 eurot.

Kohtuotsuse saab vaidlustada 15 päeva jooksul.