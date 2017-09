Fotod: Putin saabus Luga polügoonile õppust Zapad vaatlema

Presidendi pressisekretär Dmitri Peskov on varem öelnud, et Putini minek vaatlema õppuste mingit järku ei ole kuidagi seotud lääne suhtumisega sellesse üritusse.

Kremli pressisekretär vastas küsimusele, kas Putini osalemine 18. septembril Leningradi oblasti õppusel Zapad on seotud lääne mureavaldustega õppuse suuruse üle: "Ei see reis ei ole nendega seotud. See on tavaline komme. Need on suurimad õppused. Ülemjuhatajana külastab Putin alati mõnda õppuste järku," ütles Peskov.

Suurõppuste Zapad 2017 aktiivne järk peaks ametlikel andmeil kestma 14.-20. septembrini.

Õppustel osaleb Moskva ja Minski väitel kuni 12 700 sõjaväelast - Valgevenest umbes 7200 ja Venemaalt umbes 5500 sõdurit. Vene sõduritest kuni 3000 osalevad õppusel Valgevenes. Kaasatakse kuni 70 lennukit ja helikopterit ja kuni 680 sõjamasinat, sealhulgas umbes 250 tanki, 200 suurtükki, raketiheitjat ja miinipildujat ja kuni kümmet sõjalaeva.

NATO sõnul ei anna Venemaa õppuse kohta täit infot ja näitab selle ulatust tegelikust väiksemana. Mõnede NATO liikmesmaade hinnangul võib õppustel osalevate sõjaväelaste arv ulatuda 100 000-ni.

Venemaa on eelmistel suurõppustel Lääne sõjaväeringkonnas (Zapad 2009 ja Zapad 2013) mänginud läbi agressiivseid stsenaariume. Muuhulgas on harjutatud Baltimaade ründamist ja isoleerimist ning simuleeritud tuumarünnakut Varssavile.