Madis Seppam: kodumaisel idufirmal on võikriisile lahendus

Eesti poodlejad on kahtlemata märganud, et poeriiulitel, kus ennevanasti (nädal tagasi – toim.) laiusid rasvast nõretavad võipakid, haigutab nüüd hingemattev tühjus. Nagu ikka, hakkab inimene millegi järele igatsema siis, kui seda enam pole – vorst voolab leivalt maha nagu Dali kell, ahjulõhe kõrbenud koorik lõhub viimasedki hambad ja vanaema küpsised imevad organismist kogu vee välja, jättes maksumaksja dehüdreerunud surnukeha sugulaste leida.

Juba on petturite ohvriks langenud ka esimesed võientusiastid, kes on hõlma alt soetatud piraatvõi pähe ostnud labast margariini. „Kas see on lõpp või?“ küsib nii mõnigi. Kodumaise idufirma ButterifyWiseGo arvates mitte. Nende jaoks on see alles algus - nimelt on ButterifyWiseGo toimekas meeskond turule toomas seniseid võiharjumusi põrmustava toote – e-Või.

Vabariigi võikriisikomisjoniga kontakteeruti kohe pärast määrdeprobleemi kajastamist välismaises meedias. Toimetusele teadaolevalt koosneb ButterifyWiseGo juhatus endistest idufirma TNT-ESTify liikmetest, kes üritasid luua mobiiliäppi, mis tarnib droonidega Eesti Energia kaevandustesse dünamiiti.

„Eesti on innovaatiliste lahenduste juurutamiseks suurepärane katsepolügoon,“ ütles ButterifyWiseGo Eesti haru juht Eeshwar Bhavsar. „Meie tõeliseks tugevuseks ongi väike rahvaarv ja noorte soov uusi e-lahendusi proovida.“

ButterifyWiseGo peakontor ja 96% töötajatest asuvad küll Bangalores, aga e-Või pakitakse siinsamas Eesti tsehhides. Samuti nentis kontori juht, et kuna Eesti farmides puuduvad e-Lehmad, hakatakse toormaterjali sisse tooma Hollandist. „Ma ei näe selles probleemi. E-Või saab olema täpselt sama kodumaine kui on meie poelettide juust. Kõige tähtsam komponent – armastus – lisatakse ju ikkagi pakkeliinil,“ sõnas Bhavsar julgustavalt silma pilgutades.

Ülejäänud e-Või komponente ja valmistamismeetodeid varjutab sellegipoolest saladuseloor. „Ah ma ei tahaks selliste tehniliste detailidega ajakirjanike aega raisata,“ ütles ButterifyWiseGo Eesti kontori juht. „Meil on veel mõningaid probleeme e-Või määrimisega päris leivale, aga sajad õnnestunud katsed e-Leivaga näitavad, et oleme õigel teel.“

E-Võil näevad ilmselt tulevikku ka siinsed sihtasutused, kuna praeguseks on EAS kodumaisele idufirmale tootearenduseks eraldanud juba 14 miljonit eurot ning 9 miljonit on tulemas Eesti Filmi Instituudilt.

Ülemineku e-Võile kiitis heaks ka Euroopa Komisjoni digivolinik Andrus Ansip: „Mina näen, et aastaks 2024 on ühiskond täielikult üle läinud e-Võile. ButterifyWiseGo on tõeline Eesti edulugu – nad on loonud meie suurima kriisi ajal toote, mis näeb välja nagu või, lõhnab nagu või ja maitseb nagu või ning kuigi tegemist on e-Võiga, on ta lisaks ka täiesti e-vaba.“

Kui küsisime Ansipilt e-Või koostise kohta, mis peaks ju ometi veterinaar- ja toiduametiga kooskõlastatud olema, kõlas umbes sama napp vastus nagu ButterifyWiseGo Eesti juhil: „Meil pole mõtet siin tehnilistesse detailidesse takerduda.“

Siiski pole kõik nii positiivselt meelestatud. Kui palusime peaminister Jüri Ratasel valitsuse istungijärgsel pressikonverentsil raha eraldamist kommenteerida, ütles ta, et sihtasutustel on omad juhid ja tema nende eest ei vastuta. „Maksumaksja raha eest üritatakse igasugu digijama pähe määrida, onju, aga Eesti rahvas tahab vorsti alla saada ehtsat 82-protsendilist suussulavat jumalikku analoogvõid,“ ütles Ratas lõpetuseks. •

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.