Iraagi treeningmissiooni ülem: iraaklaste tase on juba suhteliselt hea

Sel aastal Iraagis treeningmissiooni juhtinud kapten Philipp Ainso kinnitas, et Iraagi sõjaväelaste tase on juba suhteliselt hea, kuna nad on palju lahingus osalenud.

2014. aastal alustas Iraagis oma võidukäiku al-Nusra rühmitusest välja kasvanud ISIL, mis oli toona Iraagi ja Levandi Islamiriik, kuid hiljem muutis oma nime Iraagi ja Süüria Islamiriigiks ehk ISIS-eks, vahendas "Välisilm".

Saddam Husseini aegsete kindralite juhtimisel suutis ISIS vallutada Iraagis üha suuremaid alasid ja jõudis oma rünnakutega välja peaaegu pealinna Bagdadini. 2015. aastal sai rahvusvaheline üldsus aru vajadusest alustada jõudude koondumist. Samasugust suurte jõududega pealetungi nagu 2003. aastal, enam ei tehtud ning suurema ja peamise jõu andsid Iraagi sõdurid.

Juba 2016. aastal oli näha edusamme, kuidas Iraagi keskvalitsus alasid tagasi võitis. Vähetähtis pole ka fakt, et hõimualad, mis toetasid ISIS-t, sellest loobusid ning käesoleval aastal kestsid suured lahingud Mosuli, Kirkuki ja Tal Afari tagasivõtmiseks. ISIS-e alad on sisuliselt kokku kuivanud.

ISIS-e juht Abu Bakr al-Baghdadi püsib avalikkusele teadmata asukohas. Korduvalt on tema surmast teatanud nii Venemaa kui ka USA, kuid seni ei ole info kinnitust leidnud.

Ameeriklased teatasid hiljuti, et teda hakatakse taga ajama ning vähe on lootust, et mees elusalt kinni võetakse ja kohtu alla antakse. Pigem võib teda oodata Osama bin Ladeni saatus.

Tekkinud on küsimus - kuidas edasi. Üheks hüpoteetiliseks võimaluseks on just see mõte, et tuleb neli riiki - sunniitidele, šiiitidele, alaviitidele ja kurdidele. Neist viimane korraldab 25. septembril iseseisvusreferendumi, mida on teravalt kritiseerinud Iraagi, kuid ka Türgi valitsus, kuid samas toetanud Iisrael.

Iraagi sõjaväelasi ja politseinikke on aidanud koos liitlastega välja õpetada ka Eesti kaitseväelased.

Kapten Philip Ainso oli Iraagis treeningmissiooni ülem tänavu jaanuari lõpust augusti alguseni. Tema meeskonna peamine ülesanne oli õpetada Iraagi julgeolekujõudusid - aidata neid moraalselt, tuletada meelde taktikaid ja aidata saavutada võitu ISIS-e üle.

Ainso kinnitusel oli Iraagi julgeolekujõudude tase üldiselt juba suhteliselt hea, kuna nad on palju lahingus osalenud.

"Minul oli au õpetada politsei- ja piirivalveüksusi ja ka seitsmenda diviisi üksusi. Enamjaolt seitsmes diviis oli juba lahingutes osalenud ja neil oli mingi kogemus olemas. Neile tuletasime meelde mingeid tõekspidamisi ja läänelikku lähenemist ja vastase võitmist. Aga politsei- ja piirivalveüksusele tuli rohkem sõduri üksikvõitleja taset õpetada ja kindlasti ka natuke jaotaktikat," selgitas kapten.

Ainso sõnul olid väljaõpetatavad iraaklased väga hästi kursis lahingutes toimuvaga ning suhtlesid tuttavatega, kes riigi põhjaosas vahetus lahingukontaktis olid.

"Nad olid väga kursis lahingute käiguga ja väga meelestatud oma riiki vabastama vastasest," kinnitas Ainso.