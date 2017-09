Professor: äärmuslust ei ole võimalik ära kaotada

Islamiäärmuslus on Belgias valus teema. Brüsseli Vaba ülikool pühendas äärmuslusele kahepäevase seminari, vahendas "Välisilm".

Seminari korraldaja, sotsioloogia professor Firouzeh Nahavandi hetkel optimismiks põhjust ei näe, sest islamiäärmuslust tõukavad tagant liiga paljud faktorid.

"Nii või teisiti teatud radikaalne liikumine, isegi kui ta kaob, siis kusagil on teised, kes selle üle võtavad. Nii et äärmuslust ära kaotada ei ole võimalik. Võib tegeleda teatud probleemidega, aga alati jäävad olema radikaalsed ideoloogiad. See on pessimistlik, aga reaalsusele tuleb näkku vaadata," tõdes Nahavandi.

Üheks oluliseks eelduseks äärmusluse taandumisel peavad eksperdid rahu islamimaailmas, võitlust vaesuse ja lootusetusega ning haridust.

"Haridus on väga tähtis. Hariduse probleem seisneb selles, et seda ei edendata praegu ratsionaalsete reeglite alusel ja see ei ole ilmalik. Teiseks, meedia probleem. Me oleme üleujutatud vahhabistliku, religioosse, konservatiivse ja traditsioonitruu meedia poolt, mida juhivad vaimulikud, kes mürgitavad noorte inimeste vaimu. See radikaliseerib noore inimese ilma igasuguse reaalse kontaktita väljaspool haridust, perekonda ja avalikkust. Lihtsalt ekraani ees istudes," selgitas Tuneesia ülikooli politoloogia professor Hamadi Redissi.

Vahhabistliku sõnumi levitamisel maailmas on ühtlasi suureks mootoriks islamistlike riikide nagu Saudi-Araabia paks rahakott.

See, kuidas terroriorganisatsioon ISIS on osanud ära kasutada tehnoloogilisi võimalusi ja mitmel muul moel džihaadivõitlust uuendanud, on andnud oma osa äärmusluse tõusus.

"Varasemad džihaadisõnumid näiteks 1990. aastatest olid väga ametlikud ja võisid olla võhikule üsna igavad. ISIS-e kommunikatsioonistrateegia oli palju kavalam, jõudes ametlikest teadetest nn toidupornoni, näiteks pitsade ja sushideni Twitteri kontodel, mis annavad edasi külluse, jõukuse ja mugavuse ideed. See on palju nutikam kommunikatsioonistrateegia, mis olnuks võimatu enne internetti ja sotsiaalmeediat," rääkis Edinburghi ülikooli nüüdisaegse islami lektor Thomas Pierret.

ISIS on suutnud endaga kaasa tõmmata tuhandeid Euroopa riikide kodanikke. Belgiast on elanikkonna suurust arvestades terroriorganisatsiooni ridadesse sõdima läinud enim inimesi. Nende hulgas on noori ja vanemaid, mehi ja naisi, moslemeid ja konvertiite. On aga näha ka läbivat mustrit.

"On tõsi, et nende seas on eriti palju Põhja-Aafrikast pärit inimesi. Umbes 80 protsenti Brüsseli välisvõitlejatest on Maroko päritolu, seda ei saa eitada. Enamik neist inimestest on immigrantide teine või kolmas põlvkond. Me räägime inimestest, kes ei tunne, et neid võetaks täielikult Belgia kodanikena või tunnevad, et nad on millestki ilma jäetud. Samas ei tunne nad end kodus ka Marokos, kus käivad kord aastas puhkusel. Seal võetakse neid kuldsete noortena, kel on ligipääs Euroopale," selgitas Belgia kuningliku kõrgema kaitseinstituudi uurija Didier Leroy.

"Neil inimestel on identiteediprobleemid ja teatud juhtudel me näeme taasislamiseerumist väljaspool perekonda, väljaspool ametlikke mošeesid ja haridussüsteemi. See võib leida aset internetis, vanglas või improviseeritud mošeedes ja suletud kogukondades," lisas ta.

Leroy sõnul on maailm laboratoorium, kus otsitakse lahendusi äärmusluse vastu saamiseks. Imerohtu ei ole ja kuni islamimaailmas rahunemist ei ole, tuleb Euroopal kodus pingutada ühelt poolt hariduse, integratsiooni ja ennetusega, teisalt tõhusama luure- ja politseitööga.