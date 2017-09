Kõik jaekauplused tunnistavad tarneauke või müügis, ent nendivad, et lettidelt puuduv või on pannud ostjad haarama enam teisi määrdeid: margariini, toorjuustu jm võideid.

Võikriis, mille tekkes mitmed jaeketid näevad süüdlasena ajakirjandust, kes teemat kajastab, on mõjunud tarbijatele mitmeti.

Ühest küljest on kasvanud ostjate nõudlus või järele, pannud tarbijad ostma ka n.ö varuks, teisalt aga on võidefitsiidi olukorras hakatud lettidelt enam haarama muid leivamäärdeid: margariine, võideid, toorjuuste jms.

Probleeme esineb kõikide Eesti võitootjate tarnetes, nii et mitmed jaeketid on pannud poesaalidesse välja võipuudumist vabandavad sildid.

"Kokkuvõttes on võid ja margariinid kokku säilitanud eelmise aasta taseme."

"Meedia poolt tekitatud paanika on tekitanud olukorra, kus võid ostetakse suuremal hulgal kokku, kui tegelikult plaanitakse tarbida. Seetõttu võib poodides tekkida olukord, kus leti pind jääb kuni järgmise tarneni tühjaks," kommenteeris Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik.

"Või müük on mõningase piimakoore defitsiidi ja olulise hinnatõusu tõttu eelmise aastaga võrreldes vähenenud. Küll aga on suurenenud võiete ja margariinide müük. Kokkuvõttes on võid ja margariinid kokku säilitanud eelmise aasta taseme," ütles Vaserik.

Tarneaeg kuni 30 päeva

Prisma kinnitab samuti, et võitarne raskused on kõikidel tootjatel, mis toob kaasa ebastabiilse väljapaneku.

"Olenevalt tootest on tarneprobleemid kuni 30-päevased ja olukord ei paista lähiajal paranevat."

"Kõik võitarnijad on teavitanud meid alatarnetest või siis tarneraskustest. Olenevalt tootest on tarneprobleemid kuni 30-päevased ja olukord ei paista lähiajal paranevat. Meil on väga raske prognoosida, kui kaua sarnane olukord jätkub," tunnistas Prisma ostuosakonna kategooriajuht Kaimo Niitaru.

Kui siiani on võidefitsiit tabanud peamiselt Eestit, siis Soome omanikega Prisma Peremarket tunnistab, et kriis on jõudmas ka Soome.

"Soome Prisma ostuosakond kinnitas, et võimured hakkavad ka sinna jõudma, hoolimata sellest, et tootjad tarnivad oma kaupa vastavalt lepingutele. Nõudlus kasvab ka seal aga pakkumine ei suuda järele tulla nagu meilgi," lisas Niitaru.

Leedu või päästab olukorra

Ka Maxima tõdeb, et kasvanud nõudluse tõttu tühjenevad letid vahel kiiremini, kui neid täita jõutakse, ehkki tarned kauplustesse pole katkenud.

"Viimasel nädalal oleme müünud kaks korda rohkem võid kui mullu samal ajal."

"Viimasel nädalal oleme müünud kaks korda rohkem võid kui mullu samal ajal. Samas on täna näha ka selliste toodete tarbimise kasvu, nagu võileibade valmistamiseks kõlbulikud toorjuustud ja rasvasegud või küpsetamiseks sobilikud margariinid," kommenteeris Maxima Eesti kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets.

"Praegune olukord annab võimaluse loota, et juba järgmisest nädalast saab kauplustest võid rahulikult osta. Kuni Eesti tootjad täies mahus tarned taastavad, toome võid Eesti lähiriikidest, esmajaolt Leedust," lisas Ljubobratets.

Coopile tarnitakse võid igapäevaselt, kuigi ka neil saab või mõningatel juhtudel otsa.

"Riiuliauke esineb väga harva ja kui see üldse juhtub, siis on see olnud ebatavaliselt suur nõudlus, mis tõenäoliselt tuleneb meedias tekkinud arutelust või defitsiidi üle," näeb ka Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido kriisi põhjust teemat kajastavas meedias.

Rimi jättis ERR-i küsimustele võitarne kohta vastamata.