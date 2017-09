Mõni Tallinna volikogu liige jõuab vaevu pooltele istungitele

Tallinna volikogu on alates 2013. aasta oktoobrist pidanud 85 istungit. Kõige suuremad puudujad leiab Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist.

Näiteks on Liisa-Ly Pakosta kohal käinud ühel kolmandikul istungitest ja Reet Roos alla pooltel.

Fraktsiooni esimees madis Kübar ütleb, et ettevõtlikele inimestele ei saa pahaks panna, kui nad iga kord istungile ei jõua.

"Kõik volikogu istungid ei ole väga sisukad. On väga palju tehnilisi ja opositsiooniga mittearvestavaid eelnõusid. Süda nagu ei luba nõuda ettevõtlikel inimestel lihtsalt istuda saalis ja mängida kummitemplit," selgitas Kübar.

Reformierakonna fraktsioonis on suurimad puudujad Maret Maripuu ja Paul-Erik Rummo, kelle osalusprotsent näitab pea pooltelt istungitelt puudumist.

Reformierakonna fraktsiooni juht Ants Leemets ütleb, et fraktsioon saadikut mingil moel korrale kutsuda ei saa ega peagi. Enne istungit peab volikogu liige fraktsioonile teatama, kas osaleb või mitte.

"Kunagi ei saa volikogu liikme käest nõuda, et ta külastaks kõiki istungeid. Palju rohkem loeb see, kui näeme, kes töötab kaasa ja kes mitte," ütles Leemets.

Leemetsa sõnul ei ole puudujate uuesti kandideerimine probleem. "Erakonnatöö on väga palju ikkagi vabatahtlik tegevus. Sellega ei maksta reeglina palka. Hukkamõistvat tooni meie küll üles ei võta."

Pärnu linna volikogu on 33-liikmeline ning käib koos korra kuus. Volikokku valituks osutunud rahvasaadikul on istungitel osalemine kohustuslik. Järjest kolmelt istungilt puuduja arvatakse volikogust välja. Näitleja Ago Anderson, kes puudus järjest kolmelt istungilt, loobus volikogu kohast. Tema puudumiste põhjus oli töö.

Kõige suurem puuduja Pärnu volikogus on keskerakondlane Karmo Konts, kes pole kohal käinud 20 istungil. Puudumiste arvult teisele kohale jäi sotsiaaldemokraat Piret Hallik-Sass, kes on Pärnu volikogu istungitelt puudunud viieteistkümnel korral.

"Kahjuks Pärnu volikogu saal asub sellises kohas, kuhu ei ole võimalik saada kas karkudega või juhul, kui on liikumisega probleeme. Volikogu töö algusest alates on olnud mul kaks operatsiooni. Sellest ka põhjus, miks ei saa kohale tulla," selgitas Hallik-Sass.

Tallinna volikogu liikmetele on seadusega ette nähtud tasu linnavolikogu tööst osavõtu eest, mis on pool eelmise aasta Eesti keskmisest palgast. Sel aastal on tasu suurus seega 570 eurot. Lisatasu on ette nähtud ka komisjoni juhtidele ja liikmetele komisjoni liikmele komisjoni koosolekust osavõtu eest.

Volikogu liikme tasu ei ole kohalkäimisega seotud, kuna eeldatakse, et volikogu liige töötab ka istungite vahel, lugedes eelnõusid ja kohtudes valijatega. Teistes volikogudes on see summa oluliselt väiksem.