Kaug-Idas Vladivostoki lähedal algasid Hiina ja Venemaa ühised mereväeõppused. Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse direktori Sven Sakkovi sõnul on Venemaal kasulik toetada Hiinat, kes on olnud Põhja-Korea mõjutaja.

Koos Vladivostokki saabunud grupi Hiina alustega harjutatakse Venemaa mereväe esindaja sõnul tegevust mere ääres Vladivostoki lähedal, avamerel Jaapani meres ning Ohhoota mere lõunaosas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõni analüütik on nimetanud õppust suurriikide vastuseks Põhja-Korea tuuma- ja raketikatsetustele.

Erukindral Ants Laaneots ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tegu on etteplaneeritud väikese õppusega - hiinlastel osaleb kaks fregatti, venelastel üks allveelaevatõrjelaev, üks korvett ning raketikaater. Lisaks on mõlemalt poolt mõned abilaevad.

Laaneots usub, et ehkki laevad viivad õppusi läbi Ohhoota mere lõunaosas ja Jaapani meres, ilmselt nad väga lähedale Jaapanile ei lähe. Samuti ei tähenda õppus näpuviibutust Põhja-Koreale.

"Ma olen seisukohal, et Venemaa ega Hiina ei viibuta mingisugust relva ega näppu Põhja-Korea poole. Praegu püütakse teda pitsitada majanduslike sanktsioonidega," ütles Laaneots.

Sven Sakkov ütles, et Venemaal on kasulik praegu toetada Hiinat, kes on olnud Põhja-Korea mentor ja mõjutaja.

"See, kes suudab selle probleemi lahendada mingil mõistlikul moel, et kümned tuhanded surma ei saa, on Hiina. Neil on olemas majanduslikud hoovad selle jaoks. Venemaal on poliitiliselt, võib-olla välispoliitiliselt võita Hiina toetamise kaudu selles küsimuses," selgitas Sakkov.

Laaneotsa hinnangul võib USA astuda resoluutseid samme, kui Põhja-Korea tulistab välja rakette, mis ulatuvad USA Guami sõjaväebaasini või korraldab veel tuumakatsetusi.

"Ma arvan, et ameeriklastel on operatsiooniplaanid valmis. Mitte suuremastaabilised, aga lihtsalt võetakse ette õhuoperatsioon, hävitatakse sisuliselt nii riigi keskjuhtimine, relvajõudude keskjuhtimine, võib-olla tuumakeskused, kus on tuumarelvakeskused, raketi stardipositsioonid. Tegelikult paralüseeritakse täielikult riik," rääkis Laaneots.

Põhja-Korea tulistas keskmaa ballistilise raketi üle Jaapani reedel. Septembri alguses toimus kuues ja võimsaim tuumakatsetus riigi ajaloos.

Venemaa ja Hiina ühisõppused kestavad 26. oktoobrini ja toimuvad juba teist korda.