Ettevõtte olukorda leevendab muu hulgas ilmselt taristutasude muutus. See aga tähendab, et riik peab Eesti Raudtee asemel maksma Elronile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Raudtee on kahjumis olnud alates aastast 2015. Möödunud aastal oli kahjum enam kui kümme miljonit eurot ning umbes sama suureks kujuneb ka tänavune kahjum.

Kahjumi katmiseks on pidanud omanik - Eesti riik - ettevõttesse raha paigutama. Hiljuti otsustas valitsus eraldada sel eesmärgil Eesti Raudteele kaheksa miljonit eurot.

Eesti Raudtee usub aga, et tuleval aastal hakkavad ettevõtte majandusnäitajad paranema. Kahjumiks peaks kujunema umbes viis miljonit eurot.

Eesti Raudtee juht Erik Laidvee ütles, et senisest suuremat tulu peaks tooma konteinerrongid Hiinast ja ka Põhja-Lõuna suunalised rongid, mis on suunatud Soome ekspordile. "Teine moment on Eesti-sisene vedu, mis läheb järgmisel aastal loodetavasti kasvavas tempos."

See tähendaks Laidvee sõnul, et riik ei peaks raudteele sarnaselt tänavusele peale maksma. "Nüüd on järgmisel aastal siiski selge lootus, et meil enam seda riigipoolset finantseerimist vaja ei lähe."

Laidvee sõnul võiks Eesti Raudtee lähiaastail üldse kahjumist pääseda. Ajalist eesmärki ta ei soovinud välja tuua, kuid tõdes, et see võib toimuda viie aasta jooksul.

Majandusminister Kadri Simson viitas samas, et Eesti Raudtee olukorda leevendab ilmselt taristutasude muutus, mis tähendab aga sisuliselt seda, et Eesti Raudtee asemel tuleb lihtsalt maksta Elronile.

"Eesti riik on olukorras, et kui infratasud kasvavad, siis lihtsalt dotatsioonivajadus läheb Eesti Raudteelt üle Elronile. Sellega me oleme ka arvestanud, näinud järgmise aasta eelarvest ette Elronile üheksa miljonit lisavahendeid, et ta saaks maksta kõrgemat taristutasu, kui nii otsustatakse," selgitas Simson.

Kaheksa miljonit eurot, mille valitsus hiljuti Eesti Raudtee kahjumi katmiseks suunas, võimaldaks ettevõttel hoida raudtee sisuliselt tänasel tasemel.

Kuna aga valitsus on otsustanud, et lähiaastail seisavad ees suured taristuinvesteeringud, saab ettevõte tuleva aasta eelarvest raha ka pikaajalise rahastamislepingu alusel, et tõsta kiirust tõsta kiirust Tapa-Tartu ja Tapa-Narva lõikudel ning taastada Riisipere-Turba raudtee.