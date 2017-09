TTÜ võtab kasutusele ainulaadse digiülikooli põhimõtte

Esmaspäeval tähistas TTÜ 99. aastapäeva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Digiülikool tähendab murranguliste tehnoloogiate loomist ja kasutamist õppetöös, teaduses ning ülikooli toimimises.

Rektor Jaak Aaviksoo ütles, et ülikoolis on olulisim õppimine ja õpetamine, kuid sellele tehnoloogilise platvormi loomine on väljakutse, millega on silmitsi kõik ülikoolid.

"Usun, et Tallinna tehnikaülikool võib siin olla liidrirollis. Oleme kokku leppinud, et esimese astme õppekavad sisaldavad kuue ainepunkti mahus digimaailmas tarvilikke kompetentse. Sellesama kursuse võiksid läbida ka ülikooli töötajad ja selle platvormi võiks teha kättesaadavaks ka ülikoolist väljapoole. See on digiühiskonna ellujäämispakett," rääkis rektor.

Aaviksoo kinnitas, et TTÜ peab olema tehnoloogiliselt nähtav ülikooli partneritele, et olla nähtav ja olla majakas.

"Tehnikaülikooli kõige silmapaistvamad tipud oleksid seotud digivalitsemise, küberkaitse ja nutikate keskkondade või asjade internetiga. Nendes valdkondades on meil kogemus, tuntus Eestis ja kaugemal, ning sisemine akadeemiline potentsiaal," leiab rektor.

Tehnikaülikooli 99. aastapäeval avati Akadeemia teel ka maamärk.