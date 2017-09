Avalik arutelu Rail Balticu tasuvusanalüüsi üle jäi Riias ära

Hiljem antud selgitustes ütlesid nad, et mittetulundusühingu Avalikult Rail Balticust seisukoht, justkui oleks kavandatava kiirraudtee tulusid põhjendamatult suurendatud, ei pea paika.

MTÜ Avalikult Rail Balticust on seni olnud seisukohal, et Rail Balticu tulusid on suurendatud põhjendamatult 4,1 miljardi euro ulatuses ja sellest tulenevalt pole projekt abikõlblik ega majanduslikult tasuv.

Nii olevat puhta õhu maksumust suurendatud tasuvusanalüüsis lausa 25 korda. RB Rail juhid pole seni süüdistustele sisulisi vastuseid andnud, esmaspäeval plaaniti neid koos ekspertidega ühe laua taga arutada.

Ajakirjanikke kui ka Eesti poolt kohtumisel osalejaid visati ukse taha pärast seda, kui selgus, et üks osapool soovib, et kohtumine oleks avalik, teine pool aga, et kinnine. Tasuvusanalüüsi autor keeldus ERR-ile oma seisukohta ütlemast. "Täna ei soovi ma midagi kommenteerida," lausus Ernst & Young partne Nauris Klava.

Mõni aeg hiljem ütlesid RB Rail juhid, et nende meelest vastab tasuvusanalüüs Euroopa põhimõtetele ja metoodikale ning eestlased on mõne vaidlustatava näidu lihtsalt kontekstist välja võtnud.

"See on ühe eraettevõtjate grupi koostatud riskianalüüs või midagi taolist, mida meie meelest pole vaja lõputult arutada. Oleme valmis arutlema, kuid normaalses ärikeskkonnas," ütles RB Rail juhatuse liige Kaspars Rokens.

AS RB Rail nõukogu liige Indrek Orav ütles, et Avalikult Rail Balticust on võtnud sihikule paar-kolm näitajat.

"Analüüsis on neid kümneid ja kümneid. Ja sedasi kontekstist väljas käsitletuna võivad need viia valede järeldusteni. EY on ka vastanud, et tasuvusanalüüs on läbi viidud just selliselt, nagu tänane Euroopa Liidu metoodika ette näeb," ütles Orav.

Orava sõnul näitas tänane päev ka erinevusi Eesti ja Läti ärikultuuris. Eestlased on avalikustamisega rohkem harjunud, Lätis eelistatakse ärikohtumisi pidada suletud uste taga.