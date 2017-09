Valimisliidud selgitavad | LIPO ja ühistupank on sündinud populismist

Kuigi Savisaare valimisliidu kandidaat Olga Ivanova leiab, et linnapood ehk LIPO on sotsiaalselt vajalik projekt, millega toetatakse eelkõige pensionäre, siis valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik esinumber Erik Vest leiab, et tegemist on populismiga. Eestimaa Roheliste esimees Züleyxa Izmailova tunnistab, et nende erakond pole LIPO ja ühistupanga küsimust oma programmis kajastanud, kuid ta kinnitab, et need asutused võetakse luubi alla.

Kuigi Lasnamäel avatud linnapood teenib madala hinnapoliitika tõttu juba pikemat aega kahjumit, leiab Ivanova, et maksumaksjate tasutav miinus on suur toetus pensionäridele, kes saavad poest igapäevased kaubad tunduvalt odavamalt kätte.



Ivanova lisab, et kui üksi elav pensionär saab kuus 300 eurot pensioni, millest ta tasub nii kommunaalid ja muud kulud, siis sel juhul eakale palju enam tasku ei jää. Tema sõnul on just LiPo sellele riskirühmale suureks abiks.



Erik Vest seevastu leiab, et nii linnapood kui ka ühistupank on täiesti tarbetud asutused. Tema sõnul võib jääda mulje, et linlased saavad mingid kaubad kätte soodsamalt, kuid tegelikult on tegemist samasuguse aktsiooniga nagu tasuta kartulite või küttepuude jagamine. Vesti arvates tuleks sel juhul anda inimestele raha otse kätte.



Vest märgib, et ühistupanga puhul on linn investeerinud müstilisi summasid sisuliselt tühja, sest asutus pole siiani saanud tegevusluba. Vaba Tallinna Kodaniku linnapeakandidaat küsib, miks ei ole pangaeestvedajate sissetulek sõltunud nende töötulemusest. Tema väitel on kulutatud raha ära ja inimesed, kes peaksid panga käima tõmbama, on teinud tühja tööd, kuna tulemust pole näha.



Züleyxa Izmailova tunnistab, et pole ühistupanga temaatikasse süüvinud, kuid ta kinnitab, et panga ümber toimuvad läbipaistmatud protsessid võetakse kindlasti luubi alla. Ühtlasi nendib Izmailova, et rohelised pole linnapoe saatust arutanud, kuid tema hinnangul tundub sooduskaupa pakkuv kaubandusasutus ebavajalik.