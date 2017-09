Ossinovski eeldab, et suhkrumaks kehtestatakse 2019. aastast

Kui vabariigi president heitis magusamaksu ideele ette nii vastuolu põhiseadusega kui ka ebaselgust, siis esmaspäeval küsimust arutanud põhiseaduskomisjon leiab, et seadus ei ole põhiseadusega vastuolus, kuid vajab parandamist.

"Kui juhatus kutsub meid suurde saali, et seda presidendi ettepanekut arutada, siis meie arusaam on, et põhiseaduse vastasust ei eksisteeri. Aga me toetame seda ettepanekut, et antud seadust muutmata kujul mitte vastu võtta," ütles põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants (IRL) "Aktuaalsele kaamerale".

Pomerants tõdes, et riigikogu korra järgi tuleb presidendi poolt tagasi lükatud seadust arutada hoolimata sellest, et valitsus on otsustanud, et magusamaks jääb vähemalt 2018. aastal ära.

Magusamaksu mittepooldav IRL räägib sellest, et magusamaksu ei kehtestata või lähitulevikus ei kehtestata.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski aga ütleb, et magusamaks tuleb, kuid alates aastast 2019, sest nii näeb ette eelarvestrateegia. Magusamaksu üle on IRL ja sotsiaaldemokraadid palju vaielnud.

"Eks erinevad erakonnad kommunikeerivad erinevaid eelarve otsuseid tulenevalt sellest, kuidas nad seda endale meelepäraselt tõlgendavad. Aga mina saan rääkida sellest, mis on kokku lepitud. Tõsi ta on, et järgmise aasta riigieelarve eelnõus vastava seaduse jõustumist plaanitud ei ole, kuid eelarvestrateegias on," rääkis SDE esimees Jevgeni Ossinovski.

Põhiseaduskomisjoni liige, Reformierakonda kuuluv Arto Aas ütles, et praegu on keeruline aru saada, mida valitsus kavatseb magusamaksuga ette võtta.

"Praegu võetakse aeg maha, sest juriidilist segadust on palju. Ja tundub, et peale kohalikke valimisi siis valitsusliit tuleb selle magusamaksu juurde uuesti tagasi," lasus Aeg.

Ossinovski sõnul peab magusamaksu saatus selguma järgmise aasta aprilliks.