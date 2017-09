2016. aasta 29. märtsil alustati 31-aastase Konsa suhtes lapsporno valmistamise paragrahvi järgi kriminaalmenetlust, kuna oli alust arvata, et toona veel õiguskantsleri nõunikuna töötanud mees oli lasknud alaealisel poisil endast pronograafilise sisuga pilte teha ning need pildid endale saata. Menetluse käigus tuvastati, et Konsa on aastatel 2011-2016 pannud toime seksuaalse iseloomuga süütegusid kokku kuue erineva poisi suhtes. Kriminaalmenetluse alla sattumise järel lõpetas õiguskantsleri büroo mullu aprillis Konsaga töösuhte.

Süüdistuse järgi hoidis kümmekond aastat tagasi lühiajaliseks ka prokuratuuris töötanud Konsa alates 2011. aasta 25. oktoobrist kuni mullu aprilli alguseni oma elukohas erinevatel andmekandjatel kokku umbes 300 foto- ja videofaili, milledel oli kujutatud alaealisi erootilistes või pornograafilistes situatsioonides. Teiste failide seas olid ka Konsa enda poolt 2011. ja 2015. aastal tehtud erootilised fotod ja videod kahest erinevast alaealisest poisist.

Lisaks süüdistatakse Konsat selles, et ta veenis 2011. aastal internetiportaali iha.ee vahendusel 15-aastast poissi saatma endast pornograafilise sisuga pilte ning 2012. aastal samas portaalis veenis ta 17-aastast poissi veebikaamera ees pornograafilistes situatsioonides poseerima. Lisaks veenis ta 2015. aasta suvest kuni 2016. aasta alguseni Skype-i vahendusel alaealise tüdrukuna esinedes kokku kolme kannatanut - 17-, 13- ja 14-aastast poissi - veebikaamera ees pornograafilistes situatsioonides poseerima. Neist kõige nooremale saatis ta ka ise pornograafilise sisuga pilte.

Lisaks süüdistatakse Jaanus Konsat ka selles, et 2015. aastal pani ta toime alla 14-aastase poisi suhtes seksuaalse iseloomuga teo, mis seisnes poisi suguelundi masturbeerimises.

Harju maakohus mõistis märtsi lõpus Konsa seksuaalkuritegudes süüdi ja mõistis talle kuritegude eest kogumis kuue ja pooleaastase vangistuse. Sellest lahutatakse lühimenetluse tõttu üks kolmandik ja lõplikuks karistuseks jääb neli aastat ja neli kuud vangistust. Mõistetud vangistusest tuleb Konsal kohe ära kanda kuus kuud, ülejäänud vangistus jääb kanda tingimisi viieaastase katseajaga.

Selle otsuse peale esitas Konsa apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtusse, taotledes süü ümberkvalifitseerimist kergema paragrahvi järgi, samuti loobuda reaalselt kandmisele kuuluvast karistusosast, määrates talle kogu karistus tingimisi. Tallinna ringkonnakohus leidis juuni siiski, et maakohtu lahendi muutmiseks puudub alus.

Seejärel esitas Konsa kaitsja kassatsioonkaebuse riigikohtusse, mis võttiski esmaspäeval kaebuse menetlusse. Seega Konsale määratud vangistus veel ei jõustunud.