Trump on Iisraeli-Palestiina rahu saavutamise osas lootusrikas

Trump andis oma esimesel ÜRO Peaassambleel New Yorgis diplomaatianädalale avapaugu kahepoolse kohtumisega Iisraeli peaministriga. Varem esmaspäeval osales ta Peaassambleel arutelus ÜRO reformimise üle.

Ehkki Peaassamblee riigi- ja valitsusjuhtide nädalal langeb peatähelepanu ilmselt Põhja-Koreale, Iraanile ja Süüriale, proovib Trump näidata, et ei ole unustanud oma lubadust aidata saavutada läbirääkimistel põhinev rahu Iisraeli ja palestiinlaste vahel.

"Me arutame paljusid asju, nende seas rahu palestiinlaste ja Iisraeli vahel - sellest saab fantastiline saavutus," ütles Trump Netanyahu kõrval istudes.

"Me teeme omalt poolt selleks kõik. Ma usun, et võimalused selle teostumiseks on head. Enamik inimesi ütleks, et pole mingit lootust," lausus Ühendriikide riigipea. "Bibi ja teise poole võimete tõttu usun, et meil on hea võimalus."

Trumpi sõnul soovivad rahu nii Iisrael kui ka palestiinlased. "Ma võin teile öelda, et Trumpi valitsus tahaks seda samuti."

"Seetõttu näeme me sellega kõvasti vaeva. Vaatame, mis juhtub. Ajaloo tõttu öeldakse, et see ei saa juhtuda. Mina ütlen, et saab," ütles USA president.

Netanyahu tänas Trumpi tema ja USA toetuse eest Iisraelile ja ütles, et tahab keskenduda Iraani ohule ja Teherani suurenevale mõjule Süürias. Samas nõustus ta arutama "rahu võimalust" Iisraeli ja palestiinlaste vahel, lisades oma eelistatud rõhuasetuse "Iisraeli ja Araabiamaailma vahel".

Kolmapäeval on Trumpil plaanis kohtuda ÜRO Peaassamblee kõrvalt Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmud Abbasiga.

Iisraeli ja palestiinlaste rahukõnelused katkesid 2014. aasta aprillis.