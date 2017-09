USA senat kiitis heaks 700 miljardi suuruse kaitse-eelarve seaduse

Seadus, mis annab loa kulutada hiigelsumma 1. oktoobriga algaval rahandusaastal, kogus senatis 89 poolt- ja kaheksa vastuhäält.

Esindajatekoda võttis oma kaitse-eelarve versiooni vastu juulis ning nüüd peavad kaks koda koostama kompromisseelnõu.

Seadus eraldab kaitseministeeriumi tuumfunktsioonidele 640 miljardit dollarit ning veel 60 miljardit sõjalistele operatsioonidele Afganistanis, Iraagis, Süürias ja mujal.

President Donald Trump taotles kongressilt 603 miljardit Pentagoni põhiülesannete täitmiseks ning 65 miljardit operatsioonideks. Kuigi seadus läheb mitmes küsimuses Valge Majaga vastuollu, ei ole Trump ähvardanud sellele vetot panna. Kaitse-eelarve aitab tal täita lubadust ehitada uuesti üles Ühendriikide sõjaväe, mille laostamises süüdistas ta eelmist riigipead Barack Obamat.

Eelarvemeede eraldab muuhulgas USA raketitõrjesüsteemide tugevdamiseks 8,5 miljardit dollarit, suurendab kulutusi uue põlvkonna hävitajatele F-35, laevadele ja tankidele Abrams M1, tõstab sõjaväelaste palku 2,1 protsenti, annab loa ligi viie miljardi dollari eraldamiseks Afganistani julgeolekujõududele ja ei luba sulgeda üleliigseks kuulutatud sõjaväebaase.

Seadus rahastab ka Euroopa julgeolekuprogramme

Seadus rahastab ka Euroopa julgeolekuprogramme eesmärgiga heidutada Venemaa "pahatahtlikku" tegevust ja agressiooni.

Vabariiklasest senati relvateenistuste komitee esimees John McCain ja teised pistrikud on seisukohal, et relvajõudude väeliigid kaotavad suure rahasüstita konkurentide ees oma paremuse.

McCaini sõnul on kongressi suutmatus tagada sõjaväele kohane rahastus osaliselt süüdi viimastel kuudel aset leidnud kahes Ühendriikide meremeeste elusid nõudnud laevaõnnetuses, mille käigus on USA sõjalaev kokku põrganud tsiviilalusega, ja teistes väljaõppe käigus aset leidnud õnnetustes.

"See peab meie sõjaväelastele antud lubadust," sõnas McCain.

"Mu sõbrad, täna hukkub rohkem sõjaväevormi kandvaid mehi ja naisi täiesti välditavates treeningõnnetustes ja rutiinsete operatsioonide käigus kui meie vaenlaste käe läbi lahingus," lausus senaator. "Kus on meie pahameel sellise olukorra pärast? Kus on näha seda, et me püüame sellele probleemile pakiliselt lahendust leida?"

Kongress peab 700 miljardi suuruse eelarve jõustumiseks eemaldama 2011. aasta eelarvekontrolliseaduses sisalduvad laed. Senati eelarveseadus ületab kuus aastat tagasi kehtestatud piirmäära 91 miljardi dollari võrra.

McCaini sõnul peab kongress eelarvelae kõrvaldama.