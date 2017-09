Kaczyński mõistis hukka antisemitismi Poolas ja ülistas Iisraeli

Kaczyński, keda peetakse Poola de facto liidriks, esines esmaspäeval tseremoonial holokausti ajal juute päästnud poolakate mälestuseks. Tema avaldus järgnes Euroopa Juudikongressi (EJC) läinudkuisele avaldusele, milles avaldati "tõsist muret" juudivastaste rünnakute sagenemise pärast Poolas alates tema erakonna Seadus ja Õiglus (PiS) võimuletulekust 2015. aasta novembris.

Kaczyński mõistis antisemitismi hukka, nimetades seda väga ohtlikuks nähtuseks, mida väljendatakse läbi vaenuliku suhtumise juudiriiki. Iisrael võlgneb tema sõnul oma olemasolu oma rahva "hinge- ja vaimujõule, kindlameelsusele ja vaprusele".

"Omal tõelisel moel on Iisrael suur riik," lausus PiS-i esimees, nimetades juudiriiki "meie tsivilisatsiooni eelpostiks".

"Me näeme tõestust sellest, et kuskil kõrgemal on ülim vägi, jumalik jõud, mis otsustab kõike ja ilma selleta ei saaks Iisrael eksisteerida. See on midagi meie aja ime taolist," lausus tõsiusklik katoliiklane Kaczyński.

EJC president Moshe Kantor hoiatas augusti lõpus, et "Poolas on hiljuti aset leidnud antisemitismi, rassismi ja ksenofoobia tajutav normaliseerimine", ja kutsus PiS-i valitsust "seda vihkamist pidurdama" ja selle vastu jõulisi samme astuma.

EJC lisas, et mõne Poola ministri kohtumisest riigi juudikogukondade liiduga on möödas ligi aasta.

Kaczyński kohtus tseremoonial mõnede Poola väikese juudikogukonna liikmetega, kuid mitu ühendust teatas seepeale, et need ei esinda kogu riigi juudikogukonda. Poolas, mille rahvaarv on 38 miljonit, kuulub juudiorganisatsioonidesse vähem kui 10 000 inimest.

Enne Teist maailmasõda oli Poolas Euroopa suurim juudikogukond, ulatudes umbes kolme miljoni inimeseni. See moodustas Poola toonasest rahvaarvust 10 protsenti.

Natsi-Saksamaa okupatsiooni ja holokausti elas neist üle umbes 300 000.