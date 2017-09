Liidust lahkujad süüdistavad Mõisa Savisaare ärakasutamises

"Meie, Keskerakonna liikmed, lahkudes Savisaare ja Tegusa Tallinna valimisliidust, peame oluliseks teavitada avalikkust lahkumise põhjustest. Savisaare liidu loomise idee oli keskerakondlaste toetamine. Praegu on aga selgunud, et see ühendus on loodud Olga Ivanova ja teatud ringi oligarhide isiklike huvide realiseerimiseks," seisis Tallinna linnavalitsuse venekeelses ajalehes Stolitsa avaldatud kirjas.

Esimeseks häirekellaks oli Räime, Korlinia ja Rosenblati sõnul Tegusa Tallinnaga ühinemine. Valimisliidust lahkunute sõnul lähevad kandidaadid küll koos valimistele, kuid ühist programmi välja ei töötatud. Nende sõnul ütlesid Tegusat Tallinna toetavad inimesed otse välja, et Savisaare häältega saab linna volikokku kuus-seitse ärimeest.

Räime, Korlinia ja Rosenblati kinnitusel läks Mõis veel kaugemale ja teatas läbirääkimistel valimisliiduga Vaba Tallinna Kodanik 40 000-st Lasnamäe lolli häälest, kes hääletavad Edgari poolt ja võimaldavad tal viia volikokku oma inimesi.

Samuti ütles Mõis valimisliidust lahkunud poliitikute sõnul ka seda, et Savisaarele annavad hääle vaid need, keda ei huvita ühiskonna areng.

Lisaks olevat Mõis Paide arvamusfestivalil pealinna tasuta ühistransporti "mõttetuks" nimetanud. "Viimaseks piisaks sai meile plaan mustata Keskerakonda ja selle liidreid. Ivanova otsis vabatahtlikke, kes pidid taolistele lugudele alla kirjutama," kinnitasaid Räim, Korlinia ja Rosenblatt.

Poliitikute sõnul tuli välja, et Mõisa ja Ivanova nimekirja peamine vaenlane ei ole mitte Reformierakond ega Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ega isegi mitte Isamaa ja Res Publica Liit, vaid hoopis see, et kogu kampaania on üles ehitatud soovile parasiteerida Keskerakonna häältel ning mingist toetusest pole juttugi.

"Me osutusime osalisteks aktsioonis, mis peitis ennast Savisaare nime taha ja mille eesmärk on viia võimule ärimehed ning nende käsilased. Sellises olukorras ei näinud me muud võimalust kui kandideerimisest loobuda. Savisaare nimeline liit on samasugune pettus, nagu valimisreklaamid, mis on Keskerakonna värvides," seisis kirjas.

Mõis vastas Savisaare ja Tegusa Tallinna liidust lahkunud poliitikute kirja kommenteerides, et tema ei tea, kust need väited võetud on.

Ärimehe sõnul oli ta valimisliiduga Vaba Tallinna Kodanik tõepoolet kõnelenud teemal, et valijaid võib grupeerida igasuguselt, kuid 40 000 lollist Lasnamäe häälest ei ole ta rääkinud.

"Ma eeldan, et Savisaare valijad on tavaliselt sellised, kes tahaksid lihtsalt rohkem saada nii-öelda tasuta teenuseid, nagu näiteks prügivedu ja bussisõit. Ning ma arvan alati, et valija on ikka tark," selgitas Mõis.

Samuti ei nõustunud ettevõtja väidetega, mille kohaselt rääkis ta Paide arvamusfestivalil sellest, kui mõttetu on tasuta ühistransport. Mõisa sõnul ütles ta Paides just vastupidist.

"Ma olen üllatusega kohtunud nii paljude inimestega, kelle jaoks on ühistransport palju olulisem küsimus, kui ma oleksin osanud arvata," lausus ta.

Mõisa sõnul on alusetute väidete taga lihtsalt valimiskampaania.

"Rosenblatt oli tore naeruse suuga poiss, alati ütles mulle ka tere, ühel päeval hakkas aga tuld ja tõrva tulema," kirjeldas poliitik.