New Yorgis algab teisipäeval ÜRO peaassamblee istungjärk, kus rambivalgus keskendub ilmselt USA presidendile Donald Trumpile ja Prantsuse riigipeale Emmanuel Macronile, ent kus peateemadeks on keerulised üleilmsed väljakutsed alates Põhja-Korea tuumaohust ja rohingya põgenike saatusest ning lõpetades terrorismi leviku ja kliimamuutustega.

Kuuepäevane istungjärk algab ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese kõnega olukorrast maailmas.

Kersti Kaljulaid tutvustab Eesti e-valitsemist

President Kersti Kaljulaid ja E-riigi Akadeemia strateegiadirektor Hannes Astok tutvustavad teisipäeval ÜRO Peaassamblee e-valitsemisele pühendatud kõrvalüritusel Eesti e-valitsemise kogemust.

Üritusel esitleb Hannes Astok oma raamatut “Introduction to e-Government”. Üritusel esinevad ka Namiibia president ning Bangladeshi ja Columbia IT-ministrid.

Ürituse korraldab Eesti alaline esindus ÜRO juures.

Trump: bürokraatia takistab ÜRO-d

USA president Donald Trump hoiatas esmaspäeval, et bürokraatia takistab ÜRO-l oma potentsiaali realiseerimast.

ÜRO reformimist käsitlenud diskussioonist osa võtnud Trump kinnitas, et on alati näinud suurt potentsiaali organisatsioonis, mille hoonet ta oma New Yorgi kodu aknast "teisel pool tänavat" näeb. "ÜRO loodi tõeliselt õilsatel eesmärkidel," lausus ta, lisades, et viimastel aastatel ei ole organisatsioon bürokraatia ja halva juhtimise tõttu oma täielikku potentsiaali saavutanud.

USA presidendi sõnul on alates 2000. aastast ÜRO põhieelarve suurenenud 140 protsenti ning selle personal rohkem kui kahekordistunud, kuid "pole näha sellele investeeringule vastavaid tulemusi".

Trump kutsus maailmaorganisatsiooni "keskenduma tulemustele", korrates ÜRO peasekretäri António Gutterest, kelle sõnul peab organisatsioon keskenduma "rohkem inimestele ja vähem protsessile".

Oma presidendikampaania ajal halvustas Trump ÜRO-d kui jututuba ja tema valitsus on ähvardanud vähendada organisatsiooni rahastamist, muuhulgas USA panust 600 miljoni dollari suurusesse rahuvalve-eelarvesse.

"Minu arvates on peamine sõnum "Teeme ÜRO suureks". Mitte uuesti. "Teeme ÜRO suureks", lausus Trump oma sõnavõtu järel. "ÜRO-l on tohutu potentsiaal ja vaatame, kuidas see avaldub."