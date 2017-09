Birma liider Aung San Suu Kyi ütles teisipäeval, et Birma on valmis "millal iganes" tagasi võtma osa sõjaväe vägivalla eest pagenud moslemeid vastavalt 1990. aastatel Bangladeshiga kokku lepitud protsessile.

"Oleme valmis alustama tõendamisprotsessi millal iganes," ütles Suu Kyi, viidates vägivalla eest põgenenutele, pakkumata seejuures kõigile pagulastele võimalust naasta.

Birma liidri sõnul ei karda ta rohingjade kriisi rahvusvahelist kontrolli. Ta lubas õiguste rikkujad vastutusele võtta ja osa sõjaväeoperatsioonide eest pagenud moslemeid tagasi võtta.

"Need, kes kvalifitseeruvad põgenikeks, võetakse tagasi ilma probleemideta ning neile tagatakse julgeolek ja juurdepääs humanitaarabile," märkis ta pooletunnises telepöördumises.

Seni pole selge, kui paljud rohingjad naasmisele kvalifitseeruvad. Birma valitsus on varem öelnud, et ei võta tagasi terrorisidemetega moslemeid, ning väitnud, et osa rohingjasid on põgenedes ise oma külad põlema pannud.

Amnesty Internationali hinnangul peidab Nobeli preemia laureaat sõjaväe rikkumisi eirates "pead liiva alla".

Arakani osariigis jätkuva vägivalla eest on üle piiri Bangladeshi põgenenud 410 000 rohingja moslemit ehk ligi pool Arakani osariigis elanud rahvusvähemusest.

Rahvusvaheline kogukond on Suu Kyid teravalt kritiseerinud selle eest, et ta ei ole avalikult riigita rohingjadele toetust avaldanud või kutsunud sõjaväge üles vaoshoitusele.

Birma relvajõudude väitel seab nende puhastusoperatsioon Arakani osariigis eesmärgiks juurida välja rohingja mässulised, kes 25. augustil politseiposte ründasid.

ÜRO juhtide hinnangul on sel tegevusel kõik etnilise puhastuse tunnused. Rohingjad on aastaid pidanud kannatama tagakiusamise ja vägivalla käes ning nende staatus on pikka aega olnud Birmas plahvatusohtlik teema.

Paljud budistliku enamusega Birmas näevad neis sissetungijaid Bangladeshist ja keelduvad tunnistamast rohingja rahvuse olemasolu, öeldes, et tegemist on bengalitega.

"Oleme mures, kuuldes, kui palju moslemeid põgeneb piirkonnast Bangladeshi," ütles Suu Kyi telepöördumises, milles ta mõistis hukka "kõik inimõiguste rikkumised, mis võivad olla kriisi sügevdanud".