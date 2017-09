Eesti riik on sõlminud paljude riikidega investeeringute soodustamise ja kaitse lepingud (BIT), kuid Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole need kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

"Euroopa Komisjon avaldab liikmesriikidele rikkumismenetluste kaudu survet selliste lepingute lõpetamiseks," rääkis välisministeeriumi meedianõunik Sandra Kamilova ERRile ja märkis, et need lepingud ei ole ainult Eesti, vaid kogu Euroopa küsimus.

Ta selgitas, et pärast ühinemist Euroopa Liiduga tagab ELi liikmesriikide investorite investeeringute kaitset Eestis ELi õigus.

Euroopa Kohtus on aga käimas vaidlus kohtuasjas Achmea, milles on küsimuse all, kas ELi liikmesriikide vaheliste investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingutes sisalduv vahekohtusse pöördumise võimalus on ELi õigusega kooskõlas.

Teisipäeval avaldas Euroopa Kohus kohtujuristi Melchior Watheleti ettepaneku Achmea kaasuses, kus asus seisukohale, et investorid saavad jätkuvalt investeeringute kaitse lepingutes sisalduvatele garantiidele tugineda ja vaidlused vahekohtus lahendada.

Soraineni advokaat Maria Pihlak rääkis ERRile, et kohtujuristi selgituse kohaselt ei ole investeeringute kaitse tagatud täielikult ja ainult ELi õigusega.

"Liikmesriikide vahel sõlmitud BITid pakuvad laiemat kaitset kui ELi õigus ja investoritele antud garantiid erinevad ELi õigusega pakutavast kaitsest," ütles ta.

"See erinevus ei too automaatselt kaasa vastuolu liidu õigusega. Lisaks selgitas kohtujurist, et investeeringute kaitse lepingutes sisalduv vahekohtusse pöördumise võimalus ei ole ELi õigusega vastuolus, sest vahekohtu puhul on tegemist alalise institutsiooniga, kes võib ELi õiguse kohaldamisel pöörduda eelotsuse taotlusega Euroopa Kohtu poole. Seega saab ka vahekohus kohaldada ELi õigust sarnaselt liikmesriikide kohtutega," lisas Pihlak.

Eesti on lõpetanud lepingu kolme riigiga

Kohtujuristi ettepanek ei ole Euroopa Kohtule otsuse tegemisel siduv, vaid tegemist on soovitusliku tõlgendusega ELi õigusest. Praktikas järgib Euroopa Kohus otsuse tegemisel Pihlaku sõnul siiski enamasti kohtujuristi ettepanekut.

"Seda, et investeeringute kaitse lepingud ei ole Euroopa Liidu õigusega vastuolus, väitsid oma kohtule esitatud seisukohtades ka välisinvesteeringute soodustamisel eesrindel olevad Saksamaa, Prantsusmaa, Holland, Austria ja Soome," märkis advokaat.

Investeeringute kaitse lepinguid pidasid ELi õigusega vastuolevaiks need riigid, kellel on tulnud ennast investorite nõuete eest korduvalt vahekohtumenetluses kaitsta, sealhulgas Tšehhi, Ungari, Kreeka, Hispaania, Itaalia ja Rumeenia.

"Kui mõni ELi liikmesriik on teinud Eestile ettepaneku investeeringute kaitse leping vastastikusel kokkuleppel lõpetada, siis on Eesti seda ka teinud."

Eestil on investeeringute kaitse leping sõlmitud Ameerika Ühendriikide, Araabia Ühendemiraatide, Aserbaidžaani, Hiina, Iisraeli, Jordaania, Kasahstani, Maroko, Moldova, Norra, Šveitsi, Türgi, Ukraina ja Vietnamiga.

Peale selle kehtivad formaalselt ka lepingud mõne Euroopa Liidu liikmesriigiga nagu Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Suurbritannia.

Sandra Kamilova välisministeeriumist ütles, et kui mõni ELi liikmesriik on teinud Eestile ettepaneku investeeringute kaitse leping vastastikusel kokkuleppel lõpetada, siis on Eesti seda ka teinud.

"Kuna aga Euroopa Liidu ühtsuse huvides on liikmesriikide koordineeritud lähenemine, siis ei ole Eesti ise lepinguid ühepoolselt lõpetama asunud," lisas ta.

Lepingud on lõpetatud Itaalia, Tšehhi ja Taaniga.

Vaidluses jääb nüüd oodata Euroopa Kohtu otsust.