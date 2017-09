Eesti riik on sõlminud paljude riikidega investeeringute soodustamise ja kaitse lepingud, kuid Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole need kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ning teisipäeval on selles küsimuses oodata Euroopa Kohtu kohtujuristi ettepanekut.

Välisministeeriumist öeldi ERRile, et ELi liikmesriikide vahelised investeeringute kaitse lepingud ei ole ainult Eesti, vaid kogu Euroopa küsimus.

"Euroopa Komisjon avaldab liikmesriikidele rikkumismenetluste kaudu survet selliste lepingute lõpetamiseks," rääkis välisministeeriumi meedianõunik Sandra Kamilova.

Ta selgitas, et pärast ühinemist Euroopa Liiduga tagab ELi liikmesriikide investorite investeeringute kaitset Eestis ELi õigus.

Augusti alguses saatis ravimite hulgimüügifirma Tamro Eesti ja Benu apteegiketi emafirma Phoenix Group Eesti presidendile ja ministeeriumidele pöördumise, kus viitas, et ravimiseadus on vastuolus Eesti ja Saksamaa vahel 1997. aastal sõlmitud investeeringute kaitse lepinguga.

Vastuses Phoenix Groupile viitaski välisministeerium, et sellised lepingud on ELi õigusega vastuolus. Seetõttu ei ole ministeeriumi hinnangul asjakohane apteekide omandipiirangute teemal sellele lepingule tugineda.

Lisaks on Euroopa Kohtus käimas vaidlus kohtuasjas Achmea, milles on küsimuse all, kas ELi liikmesriikide vaheliste investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingutes sisalduv vahekohtusse pöördumise võimalus on ELi õigusega kooskõlas.

Selles osas on 19. septembril oodata kohtujuristi ettepanekut. Samas ei ole see Euroopa Kohtu kohtunikele siduv.

Eestil on investeeringute kaitse leping sõlmitud Ameerika Ühendriikide, Araabia Ühendemiraatide, Aserbaidžaani, Hiina, Iisraeli, Jordaania, Kasahstani, Maroko, Moldova, Norra, Šveitsi, Türgi, Ukraina ja Vietnamiga.

Peale selle kehtivad formaalselt ka lepingud mõne Euroopa Liidu liikmesriigiga nagu Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Suurbritannia.

Küsimusele, miks sellisel õigusselgusetusel püsida lastakse, välisministeerium otsesõnu ei vastanud, kuid Kamilova märkis, et kui mõni ELi liikmesriik on teinud Eestile ettepaneku investeeringute kaitse leping vastastikusel kokkuleppel lõpetada, siis on Eesti seda ka teinud.

"Kuna aga Euroopa Liidu ühtsuse huvides on liikmesriikide koordineeritud lähenemine, siis ei ole Eesti ise lepinguid ühepoolselt lõpetama asunud," lisas ta.

Lepingud on lõpetatud Itaalia, Tšehhi ja Taaniga.