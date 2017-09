Tartus kandideerivatest erakondadest on Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ainus, mis pole oma programmi ilustamiseks kasutanud neljarealist maanteed või vähemalt kiiremat rongiühendusest mõne suurema linnaga. Selle asemel lubavad nad uuringuid, et saaks avada laevatee Tartust Pärnusse.

Teised poliitilised jõud on oma lubadustes vähemalt niisama suurejoonelised. Näiteks linnapeatooli hoidev Reformierakond teatab oma programmis, et Ettevõtlus nõuab neljarealist maanteed Tallinnasse.

Kuidas Tartu linnaeelarvest selle ehitamiseks raha peaks jaguma, programmist siiski ei selgu. Sotsiaaldemokraadid, kes samuti juba neli aastat linnavalitsuses töötavad, lähevad lubadustega konkreetsemaks. „Nõuame Tallinna-Tartu“ maantee kiiret neljarealiseks ehitamist,“ seisab nende programmis. Erakonna linnapeakandidaat Jarno Laur selgitab, et maanteenõue plaanitakse esitada valitsusele.

"Teame ju seda, et linn ise ilmselgelt riigimaanteid ei ehita. See ei ole meie ülesanne ega ka mitte meile jõukohane. Küll aga on oluline, et tartlaste positiivne surve oleks pidevalt tunda. Et see teema ei vajuks sinna tahaplaanile. Näiteks, et kõigepealt lahendame mingeisuguseid Pärnu maantee teemasid," ütles Laur.

Ühtlasi lubavad sotsiaaldemokraadid seista hea selle eest, et sageneks rongiliiklus Tallinnaga ja tekiks rongiühendus Riiaga.

"Kui mitte muud, siis selgus on meil selles osas, et Edelaraudtee ise vähemalt omal initsiatiivil Riia poole vaatama ei hakka. Siin me peame käivitama koos Riiaga väga selge suhtekanali ja kahe riigi valitsustega koos üritama seda asja lahendada. Kolmas variant on ka veel. See on tegutsemine selle nimel, et neil liinidel võiks hakata opereerima kommertsalusel keegi," rääkis Laur.

Jarno Laur meenutas päeva, mil Tartu linnavolikogu ette kutsuti rääkima riigi raudteefirmade esindajad. Sama päeva meenutas ka valimisliidu Tartu Heaks esinumber Jüri-Ott Salm. Nimelt lubab valimisliit nõuda riigilt varasema planeeringu täitmist ehk pooleteist tunnist rongiühendust Tallinnaga.

"Ja volikokku peaksid tulema ülevaateid ja aruandeid andma selle planeeringu elluviimisest ministrid. Teine viis, kuidas seda nõuda, on see ,et tuleb teha koostööd nende omavalitsustega, kes selle raudteetrassi lähedale jäävad, et valitsus seda teemat tõsisemalt võtaks," ütles Salm.

Aga kuidas plaanib valimisliit oma nõudmisele kaalu anda, ehk mis saab siis, kui valitsus rahapuuduses käsi laiutab?

"Võib-olla me peame siis kaaluma mingisuguse rahvahääletuse korraldamist. Meil on ka otsedemokraatia printsiibid. Et koguda ka linnaelanike toetust sellele volikogu ettepanekule," andis Salm vastuseks.

Seda, et Tartust peab Tallinnasse saama pooleteist tunniga, kinnitavad oma programmis ka Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ja Keskerakond. Keskerakondlasest linnavolikogu esimees Vladimir Sokman rääkis, et neil on lisaks nõudmistele plaanis ka fakte esitada.

"Kindlasti ei ole see odav aga kui kallis ta on ja milliseid kiiruseid on võimalik sinna milliste raudteekosseisudega panna, neid andmeid tuleb koguda ja võrrelda, sest kahjuks on ju niimoodi, et kõik see informatsioon, mis ministeeriumide poolt tuleb, ei ole alati päris täpne. Ja siin me tahame aidata," lausus Sokman.