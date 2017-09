Miks korraldas Venemaa sõjalised õppused Zapad koos Valgevenega ja kuidas see mõjutab Valgevene sõjaväe tegevusvõimet?

Zapadi ja teiste sõjaliste- ning ühisõppuste eesmärk on siduda Valgevene relvajõud maksimaalselt Venemaa omadega. Eesmärk on halvata Valgevene sõjaline võime iseseisvaks tegutsemiseks.

Kas see tähendab, et Venemaa eesmärk on igal juhul kindlustada oma mõjuvõimu Valgevenes?

Sarnaselt Ukrainaga planeerib Venemaa sõjalisi samme Valgevene vastu, kui Valgevenes peaks poliitiline olukord muutuma. Vene relvajõud ja julgeolekustruktuurid on teinud ettevalmistusi vajadusel sekkuda ja käivitada Valgevenes sõjaline operatsioon. Operatsiooni selline suund ja planeerimine on alguse saanud 2014. aastal

Venemaa president Vladimir Putin ja kaitseminister Sergei Šoigu külastasid Leningradi oblastis Zapadit ja väitsid, et tegemist on vaid terrorismivastase õppusega. Kas sellega saab nõustuda?

On märgiline, et Venemaa president Putin külastas õppust just Venemaal, kuigi on rõhutatud, et pearaskus on ühisõppustel Valgevenes. Õppusele on kaasatud erinevad kaitseringkonnad, Balti- ja Põhjamere laevastikud, raketiväed ja erioperaatorid. Kui seda kõike tehakse terrorismivastase operatsioonina, siis on selge, et tegemist on selge liialdusega.