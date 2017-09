VALimisnõunikud

Triin Lauri kinnitab, et koolikohtade jagamine peaks olema eelseisvate haridusdebattide üks peamisi küsimusi, sest jaotusreeglite kehtestamisel on omavalitsusel tähtis roll. “Küsimus, kas praegune algkooli kohtade jagamine on mõistlik, on väga asjakohane,” nendib Lauri. Ta lisab, et seejuures on oluline hinnata, keda me välja valime ja kes selle valiku langetab.



Kättesaadavuse probleemi näeb Lauri ka varajaste lasteaia kohtade puhul, sest kõigi lapsevanemate rahakott kohatasu välja ei kannata. “Kui küsime, kas tasuta lasteaiakohad oleksid mõistlik valik, siis peab alati küsima, mille arvelt see tasuta lasteaia koht tuleb,” toonitab TLÜ teadur.



Lauri sõnul on haridus investeering, mis tasub end ära pikemas perspektiivis, kuid need kulutused tuleb teha praegu ja neile peab leiduma linnaeelarves piisavalt katet. “Teisalt, kui üldse mingi haridusetapp peaks olema tasuta, siis igati ratsionaalne oleks väita, et see peaks olema alusharidus,” selgitab Lauri algharidusega seotud dilemmat.



Tema väitel on alusharidus ainuke etapp, kus õigluse ja efektiivsuse eesmärgid on kergesti ühildatavad. “Kui me hakkame sellel astmel püüdma täitama ka sotsiaalseid eesmärke – olgu nendeks siis nõrgemate aitamine, integreerimine ja nii edasi, siis me väidetavalt ei tee kompromisse tulemuste osas,” sõnab Lauri.



Sestap leiab ekspert, et tasuta alushariduse ideed tasuks igati kaaluda, kuid need ei tohiks olla katteta lubadused.