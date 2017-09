"Otse uudistemajast": Madise ootab välireklaami keelu arutamist riigikogus

Ta meenutas, et Vabaerakond andis riigikogu menetlusse eelnõu, mis tühistaks poliitilise välireklaami keeluperioodi enne valimisi. Ta lisas, et peale valimisi jõuab eelnõu järgmisse etappi ja siis on näha, millised on seisukohad riigikogus. Madise ütles, et otse ta välireklaami keelu tühistamiseks õiguskantslerina riigikohtusse pöörduda ei saa.

Õiguskantsleri sõnul on välireklaami keeld kuu aja jooksul enne valimisi põhiseadusega vastuolus, sest piirab ülemääraselt vähem varakate kandidaatide võimalust end reklaamida.

Madise lisas, et eriti karm on see piirang kohalike omavalitsuste volikogu valimistel, kus osaleb palju valimisliite ja üleriigilise tuntuseta kandidaate, kes ei saa ka riigieelarvest toetust ja seega seatakse parlamendierakonnad eelisseisu.

Õiguskantsler ütles, et välireklaam on nihkunud varasemasse aega, aktiivse kampaania ajal aga kallimatesse kanalitesse nagu televisioon ja osav internetiturundus.

Vabaerakonna eesmärk on eelnõuga seadustada, et kogu aktiivse agitatsiooni perioodi ajal kehtinud poliitilise välireklaami keeld tühistatakse ja piiratakse see keeld ainult ühe valimispäevaga.

Teine pakutav muudatus seisneb valimisreklaamide suuruse piiramises. Vabaerakonna ettepanek on piirata välireklaam ühele ruutmeetrile.

Partei kolmas ettepanek on piirata valimiskampaania kulutusi perioodil 90 päeva enne valimispäeva konkreetse summaga, mida arvutatakse keskmise brutopalga baasil.