Maaelukomisjon soovitab võikriisi seljatamiseks võid ajutiselt mitte osta

Kokk rääkis ERRile, et istungil räägiti toiduainete hinnatrendidest ja hindade kõikumise põhjustest. Mööda ei pääsetud ka võikriisi teemast.

"Arvan, et tänane võikriis on puhtalt ajakirjanduslik kriis - või tootmine ei ole vähenenud, kauplustele on hommikuti alati piisavalt võid tarnitud, aga inimesed millegipärast hirmuga ostavad võid kokku, kartes kallinemist," rääkis komisjoni esimees.

"Meie soovitus on, et paar nädalat ärge võid ostke ja näete, et hind on kuu aja pärast sama ja võid on piisavalt kaubanduses," lisas ta.

Võikriisi põhjusena näeb Kokk üheltpoolt reklaami, et see on tervisele kasulik, ja teiseltpoolt meedia tähelepanu, mis on tekitanud hirmu võinappuse ees.

"Lähinädalatel hakkab hind allapoole tulema ja võid on piisavalt kaubanduses."

Maaelukomisjonis olid koos konjunktuuriinstituudi, maaeluministeeriumi, kaupmeeste liidu, põllumajandus-kaubanduskoja ja toiduainetööstuse liidu esindajad. Koka sõnul olid nii töötlejate kui kaubanduse esindad seda meelt, et hind enam tõusta ei saa.

"Tarbija hinnatundlikkus määrab ikkagi hinna, lähinädalatel hakkab hind allapoole tulema ja võid on piisavalt kaubanduses. Pole mõtet osta koju pikaks ajaks võid kokku," rõhutas Kokk.

Maaelukomisjonis oli teemaks ka Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri süüdistus, et Ida-Euroopas müüakse kehvema kvaliteediga toitu.

Koka sõnul ei ole Eestis selliseid juhtumeid teada. Küll aga kohtub komisjon peatselt selle arutamiseks veterinaar- ja toiduametiga.

"Me kindlasti palume, et teatud esmatarbekaupades, mida inimesed rohkem tarbivad, võiks mõned kontrolluuringud teha, et saada selgust, kas ka Eesti kuulub nende riikide hulka nagu Ungari, Bulgaaria, Tšehhi ja Slovakkia," sõnas ta.

Kohtumine veterinaarametiga on maaelukomisjonil plaanis oktoobri keskpaigas.