EKRE soovitud ettepaneku sisu seisneks selles, et halli passi omanikud ei saaks hääletada ka kohalikel valimistel. EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme meenutas, et aastaid tagasi kehtis kohalikel valimiste mittekodanikele viie aasta pikkune paiksustsensus ja tema hinnangul tuleks see nüüd taastada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Helme hinnangul motiveeriks nende poolt pakutud valimispiirang halli passi omanikke valima endale kodakondsust. Mart Nutt IRL-ist aga ütleb, et valijaskonna piirang tähendaks põhiseaduse muutmist.

"Põhiseadus ütleb väga ühemõtteliselt, et kohalikel valimistel võivad osaleda hääletusel kõik selle piirkonna püsielanikud, sõltumata nende kodakondsusest. EKRE soovib põhiseadust muuta paraku tavaseaduse abil, mis ei ole kuidagi võimalik," selgitas Nutt.

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra nimetas EKRE eelnõu populistlikuks. "Kui Euroopa Liidu kodanikud, näiteks äsja Hispaaniast ja Portugalist siia tööle tulnud inimene saab valida, siis miks ei saa valida inimesed, kes on pealinnas juba elanud aastakümneid," sõnas Vakra.

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar ei pea valimispiirangu kehtestamist heaks mõtteks. Tema sõnul vajab aga hallide passide teema lahendamist. Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas on arvanud, et kodakondsust võiks muuta nii, et tulevikus hallid passid kaovad.

"Usun, et sellest saab järgmiste riigikogu valimiste üks põhilisi teemasid, kuidas nende 80 000 inimese küsimus lahendada," ütles Savisaar.

Reformierakonna ettepanek

Vabaerakond ja Reformierakond ei toeta ERKE eelnõu. Kohalike valimistega seoses tegid reformierakondlased ettepaneku, et korruptsiooni eest karistatud isikud ei tohiks tulevikus karistatavuse kehtivuse perioodi jooksul volikogudesse kandideerida.

"Inimesel, kes on valitud volikokku, tuleb sealt lahkuda, kui ta mõistetakse süüdi korruptsioonikuriteos. Aga ta võib juba järgmisel päeval minna uuesti valimistele ja küsida inimeste käest uut mandaati ja meie arvates on see vale," selgitas fraktsioonijuht Hanno Pevkur.

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul vajab selline kandideerimispiirang arutamist. Tema hinnangul ei tohiks olla oma valla tagant varastamises süüdi mõistetul õigust jätkata samas vallas tööd poliitilise nõunikuna.

"Kas sellel juhul, kui rahvas annab millegi pärast mandaadi inimestele, kes tema tagant on varastanud ja eiranud ausa mängu reegleid, et kas siin tuleb rahvalt see võimalus ära võtta - see on vaieldav. Aga see, kas korruptant peab saama jätkata linna ja valla inimeste ja vara üle otsustamist - vaat siin ei ole minu arust vaidluse kohta ka. Vastus on ei," ütles Madise.

Arutelu EKRE algatatud eelnõu üle jätkub kolmapäeval.