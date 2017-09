Ligi: ühtegi õigustust eelarvedefitsiidile pole

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Jürgen Ligi (RE) leiab, et ametis olev valitsus on käitunud vastupidi sellele, mis peaks olema eelarve põhimõtted.

"Defitsiidiga on nii, et ühtegi õigustust sellele miinusele ei ole. Valitsus on käitunud täpselt vastupidi eelarve põhimõtetele. Headel aegadel laseb eelarve miinusesse ja jätab halvematel aegadel ametis olevale valitsusele kärpimise," kritiseeris Ligi ETV saates "Foorum".

"Ja see on tulemas, halvemad ajad hakkavad 2020ndatel, kui lõpeb euroraha," hoiatas ta.

Ligi sõnul peaks valitsus oma kulud, millega tema sõnul võimuliit praegu uhkustab, suutma teha olemasoleva rahaga, mitte tulevaste ja eelmiste valitsuste rahaga.

"Selles ongi see künism. Eelarve on tehtud eelmise ja tulevase valitsuse pingutuste arvelt," sõnas ta.

Ligi kriitikale vastanud Sven Sester (IRL) ütles, et Eestis jäetakse diskussioonides riigi reservidest tihti rääkimata, milline on võlakoormus.

"Meie võlakoormus on EL-is kõige väiksem, aga 2014. aastal, kui koostati 2015. aasta eelarvet, jõuti olukorda, kus võlad ületasid esimest korda reserve. Sellest Jürgen Ligi ei ole tahtnud rääkida. Oleme juba pikalt olukorras, kus meil ei oleks reserve, kui me maksaks oma võlad tagasi," rääkis Sester.

Ta tõi näiteks, et valitsus võiks võtta hüpoteetiliselt pool miljardit eurot laenu, deponeerida selle ja öelda, et see on reserv.

"Rääkigu Jürgen Ligi mida tahes, kuid võlgade ja reservide [suhte] osas ei ole mitte midagi muutnud," viitas ta valitsuse võlakoormuse vähenemisele.

Olgu siinkohal toodud rahandusministeeriumi koostatud graafik, mis prognoosib, et riigi võlakoormus väheneb lähiaastail paranenud eelarvepositsiooni toel.