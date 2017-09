USA välisministri sõnul tuleks Iraani tuumalepe üle vaadata

"Me vajame toetust, ma arvan, et meie liitlastelt, meie Euroopa liitlastelt ja teistelt, selgitamaks Iraanile, et see lepe vajab tõepoolest ülevaatamist," sõnas Tillerson telekanalile Fox News.

Tillerson tõmbas paralleeli Põhja-Koreaga, kus samasugune lepe varises kokku 2002. aastal.

"See ei ole piisavalt tugev lepe. See ei aeglusta nende programmi piisavalt," jätkas välisminister.

Iraani president Hassan Rouhani hoiatas teisipäeval, et kui USA lahkub Iraani tuumaleppest, siis rahvusvaheline kogukond ei saa Ühendriike enam usaldada.

"Kui USA ei pea kinni võetud kohustustest ja trambib selle leppe jalge alla, siis see tähendab, et ta võtab enda õlule sellest lähtuva usalduse puudumise," ütles Rouhani usutluses telekanalile NBC.

USA president Donald Trump andis teisipäeval ÜRO Peaassambleel kõnes mõista, et tema valitsus on valmis tuumaleppest lahkuma.

"Ausalt öeldes on see lepe Ühendriikide jaoks piinlik ning ma arvan, et kuulete sellest asjast veel," ütles Trump ÜRO Peaassambleel.

Maailma liidrid "ei tohi järgida" tuumalepet, juhul kui see annab Iraanile "katet" oma tuumaprogrammi ehitamiseks, rõhutas ta.

"Uskuge mind. Tervel maailmal on aeg meiega liituda nõudmises, et Iraani valitsus peab lõpetama surma ja hävingu tagaajamise," lisas president.

Iraan on "majanduslikult laostunud paariariik", mille peamine eksport on vägivald, ütles Trump.

"Maailm ei saa lubada sellel mõrvarlikul režiimil jätkata oma destabiliseerivaid tegevusi ning ehitada ohtlikke rakette," lisas USA riigipea.