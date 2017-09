"Eile käis ta veel koolis, kuid siis tundis, et hakkab haigeks jääma ja ta võttis ravimit, kuid kolmapäeva hommikul teatas Kutser, et on ikkagi haigestunud ja ei saa kohtusse tulla," rääkis kaitsja, lisades, et Kutser on ka perearsti haigestumisest teatanud ning küll saab ka vajaliku arstitõendi tekitada.

Menetluspooled leppisid kokku, et reklaamiklippe ja nendega seotud kirjalikke tõendeid vaadatakse nüüd järgmise nädala teisipäeva pärastlõunal, kui Kutser on loodetavasti paranenud. Vahepeal istungeid ei toimu.

Harju maakohus pidi kolmapäeval vaatama reklaamklippe, mida Tallinna linnavõib rahastas 2013. aastal kui tavalisi linna teavutuskampaaniaid, süüdistus käsitleb neid aga keelatud valimisreklaamidena. Ühtlasi pidi kohus reklaamklippide kõrvale vaatama ka kirjalikke tõendeid reklaamiekspertide arvamustega.

12. juunil alanud protsessil kinnitasid kõik kohtualused, et neile esitatud süüdistus on arusaadav, kuid nad ei tunnista end süüdi.

Vaid eksminister Villu Reiljan võttis süü omaks ning tema materjalid eraldas kohus kokkuleppemenetluse läbiviimiseks.

Riigiprokuratuur süüdistab Savisaart korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja võtmises, suures ulatuses rahapesus, suures ulatuses ja korduvas omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastu võtmises.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistab riigiprokuratuur ärimehi Aivar Tuulbergi, Alexander Kofkinit, Hillar Tederit ja Vello Kunmani.

Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele, endist linnaametnikku Priit Kutserit omastamisele kaasaaitamises ning Reiljanit Savisaarele altkäemaksu vahendamises. Kohtu all on juriidilise isikuna ka MTÜ Eesti Keskerakond.

Eeluurimisel oli kahtluse alla ka reklaamiärimees Paavo Pettai, kes aga asus prokuratuuriga koostööle ja süüdistust ei saanud.