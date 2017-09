Uuring: Keskerakonna toetus Tallinnas pole piisav üksi jätkamiseks

Ligi kuu enne kohalikke valimisi tehtud küsitlusest selgub, et ehkki Keskerakonna toetus on Tallinnas suurim, ei taga see piisavalt kohti üksi jätkamiseks.

Postimehe ja BNS-i tellitud uuringus andis selle koostaja Kantar Emor ligi 400 tallinlasele ette erakonnad ja valimisliidud koos kolme esimese kandidaadi nimega linnaosade kaupa.

8.–14. septembrini tehtud küsitlusest selgub, et kui valimised oleks täna, hääletaks Keskerakonna poolt 39,5 protsenti valijatest. Edgar Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna poolt aga kokku 7,8 protsenti.

Uuringujuht Aivar Voog ütles, et kui võtta võrdluseks juunikuine traditsiooniline uuring, mis tehti enne Savisaare otsust eraldi kandideerida, siis on näha, et kõige rohkem ongi tänaseks kaotanud Keskerakond. Juunis toetas neid veel 44 protsenti.

Sellest hoolimata on Tallinna valimiste selge liider Keskerakond ka ilma Savisaareta ja seda põhiliselt mitte-eestlaste toetusega.

"Eestlaste eelistus kuulub Reformierakonnale," sõnas Voog. Septembri küsitluse põhjal toetab Reformierakonda 19,9 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 12 protsenti.

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) toetus on septembri küsitluse põhjal napp viis protsenti. Veidi suurema toetusega (7 protsenti) on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).

Tartu Ülikooli politoloogi Rein Toomla snul võiks uuringu põhjal Tallinna 79-liikmelises volikogus Keskerakond saada 34, Reformierakond 17, sotsiaaldemokraadid 11, Savisaare ja Tegusa Tallinna ühendus 6, EKRE 6 ning IRL 5 kohta.

"Kui Keskerakond ja Savisaar saavad kahe peale kokku üle poole kohtadest, siis ülejäänud ei saa omavahel moodustada sellist koalitsiooni, kus ei ole Keskerakonda. Muidu tuleks võtta kampa Savisaar," sõnas Toomla, kes peab ise kõige tõenäolisemaks sotside ja Keskerakonna liitu.

Ka Tallinna Ülikooli politoloogi Tõnis Saartsi hinnangul ei tule ilmselt kõne alla, et Keskerakond saab pealinna volikogus absoluutse enamuse. "Küllap kogub Savisaare liit nii palju hääli, et võtab neilt selle võimaluse," lausus ta.

Ka Saarts pidas tõenäoliseks, et uus koalitsioonipartner Tallinnas tuleb Toompea partnerite hulgast. "Siin on tõesti kõige suurem tõenäosus sotsiaaldemokraatidel, aga ei saa ka välistada IRL-i, kui neil õnnestub volikokku pääseda," sõnas ta. Reformierakonna Saarts pigem välistaks.

Kui vaadata seniseid üle-eestilisi kohalike omavalitsuste küsitlusi, siis on kõige suurema (25 protsenti) toetusega septembris endiselt Keskerakond, kuid toetus on kogu Eesti peale mõnevõrra langenud. "See on nähtavasti tingitud erakonna sisemisest lõhestatusest," hindas Voog.

Sotsiaaldemokraatide eelistamine on kasvanud 11,4 protsendilt 15-le ning Voogi sõnul eeldatavasti Keskerakonna arvelt.

"Kas seda võib siduda nende efektiivsema valimiskampaaniaga või pigem on see seotud Keskerakonna nõrkustega (sisemine lõhestatus), selgub hiljem," lisas ta.

Valimisliite pooldab 22 protsenti vastanutest ja Reformierakonda 19 protsenti.