Energeetikaministrid leidsid kohtumise esimesel päeval, et kliimamuutuste pidurdamiseks on vaja teha koordineeritud tööd CO2 heitmete vähendamiseks, hajutada energia tootmist ja juurutada uusi digitaalseid tehnoloogiaid.

"Rõhutaksin just digitaliseerimist, mis loob energiaturu kaasajastamiseks väga palju uusi võimalusi," ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson. "Just seetõttu kutsusime eesistujana liikmesriike koos erasektoriga liituma Tallinna e-Energia deklaratsiooniga ja pühenduma digitaalsete lahenduste kasutuselevõtule kogu energeetika valdkonnas," lisas minister.

Kohtumise esimesel päeval allkirjastasid majandus- ja taristuminister Kadri Simson ja energiavolinik Miguel Arias Cañete e-energia deklaratsiooni. Autor: EU2017EE

Ministri sõnul on Eestil energeetika e-lahendustes Euroopa Liidus juhtiv roll. "Näiteks on Eestis juurutatud kaugloetavad nutikad elektriarvestid, mis võimaldavad inimestel oma elektritarbimist reaalajas jälgida ja tänu sellele raha kokku hoida. Samuti on võimalik saada internetist elektrikatkestuste kohta operatiivset teavet," rääkis Simson.

Lennuühendused äärealadele

Kolmapäeva õhtul arutasid transpordiministrid võimalusi Euroopa äärealadel paremate lennuühenduste tagamiseks. "Praegu on Euroopa Liidus kaks võimalust vajalike lennuühenduste tihendamiseks – lennuettevõtetele avaliku teenindamise kohustuse seadmine või riigiabi andmine," selgitas Simson.

Samas on Eesti analüüsinud võimalusi teatud juhtudel tagada rahvusvahelisi lennuühendusi Euroopa majanduskeskustega avaliku teenindamise lepingutega, kuid leidnud, et seda ei saa kõiki EL-i nõudmisi järgides reaalselt ellu viia, ilma konkurentsiolukorda kahjustamata. See lähenemine on pigem sobiv kohalike, mitte rahvusvaheliste lennuühenduste tagamiseks.

"Seetõttu vajame lahendust, mis ühelt poolt tagaks piisavad lennuühendused, kuid teisalt ei seaks ohtu vaba konkurentsi Euroopa lennunduse ühisturul. Tuleb veel analüüsida, kas Euroopa Liidul on võimalik luua lahendusi, mis tagaks kõikidele liikmesriikidele head võimalused ühenduste tagamiseks. Sealhulgas võiks olla võrdses seisus nii Kesk-Euroopa suured linnad kui Tallinn, Tartu ja Pärnu," sõnas minister.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc kinnitas, et head transpordiühendused on Euroopa Komisjoni jaoks oluline teema, eelkõige vaadates erinevaid transpordiliike koostoimes. "Usun, et ainult siis, kui hõlmame lisaks lennuühendustele ka teised transpordiliigid, on ühenduste tagamine jätkusuutlik," sõnas Bulc.

Neljapäeval jätkavad transpordiministrid Kultuurikatlas arutelusid eesmärgiga kaardistada üleeuroopalise transpordivõrgu arendamiseks vajalikke poliitikaid ja investeerimisvajadusi järgmisel rahastusperioodil, ehk pärast 2020. aastat. Kohtumise teisel päeval keskendutakse konkreetsemalt transpordivõrgu (TEN-T) seniste projektide tulemustele ja CEF vaheülevaatele ning arutletakse võimalike rahastamisallikate (kaasa arvatud innovaatiliste allikate) kasutamise üle järgmisel rahastusperioodil TEN-T võrgustiku väljaehitamiseks.