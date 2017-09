VALimisnõunikud

Kersti Kriisa sõnul võiks eelseisvate valimisdebattide üheks küsimuseks olla omavalitsuste narkopoliitika ja sellest lähtuv ennetustöö. “Ennetustöö kui selline on tegelikult hea hoolekande alus. Õigemini see vähendab hoolekandekoormust, mis peaks olemagi meie eesmärk," selgitab Kriisk.



Tema sõnul räägitakse küll palju eakate aktiivsuse hoidmisest ja neile suunatud toetusprogrammidest, mille eesmärk on pikendada inimeste tööturul osalemist. Kriisa hinnangul peaks omavalitsus samamoodi panustama narkomaanide rehabilitatsiooni, et nad oleksid taas võimelised panustama ühiskonda.



Kriisk nendib, et ennetustöö hulka kuuluvad ka palju arutelu tekitanud süstlavahetuspunktid. “Loomulikult kogukond näitab ennast sellena, mis on tema roll,” möönab Kriisk.



Ta nendib, et arutelude käigus on välja pakutud mobiilseimaid lahendusi. Teisalt rõhutab sotsiaaltööekspert, et süstlavahetuspunktid ei saa ära kaduda ja tegelikult peab neid hoopis juurde tekkima. “Neid lahendusi tuleb mõelda juurde eesmärgiga tsükleid lõpetada,” toonitab Kriisk.