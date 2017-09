Kataloonia regionaalvalitsuse esindaja sõnul otsib Hispaania politsei läbi Kataloonia presidendi kantseleid ning majandus- ja välisasjade ametite ruume. Teiste allikate sõnul sisenesid politseinikud ka siseasjade, sotsiaal-, telekommunikatsiooni ja maksuameti ruumidesse.

Regionaalvalitsuse ja politsei kinnitusel peeti kinni Kataloonia asepresidendi peasekretär ning majanduse nooremminister Josep Maria Jové.

Asepresidendi tippnõunik Jové peeti kinni ajal, mil pinged Kataloonia iseseisvusreferendumi eel tõusevad. Hispaania ülemkohus peab 1. oktoobrile kavandatud hääletust seadusvastaseks ning Hispaania keskvõim on hääletuse keelanud.

Jové kinnipidamise põhjus pole täpselt teada, kuid Hispaania keskvõim oli hoiatanud, et referendumi toimumisele kaasa aitavaid ametnikke võib oodata kriminaalsüüdistus.

Teated läbiotsimistest tõid Barcelonas Jové kontori lähistel asuvale tänavale sajad inimesed, kes skandeerisid "iseseisvus" ja "me hääletame".

"Nad ründavad meie institutsioone, kelle poolt me hääletasime, puhtalt selle eest, et nad teevad seda, mida rahvas tahab," ütles üks meeleavaldajatest Anna Sola. "See, mis Kataloonias toimub, on häbematu," lisas ta.