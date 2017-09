Esialgu on Sitsi tänava süstlavahetuspunkti uksed avatud kaks tundi kolmel päeval nädalas. Seda, et süstivad narkomaanid päevapealt need ruumid üles leiavad, töötajad ei looda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse pressiesindaja ütles BNS-ile, et korteriühistu esitas hagi sel nädalal ning selles küsimuses kohalikke elanikke toetav linnaosavalitsus on valmis andma ühistule juriidilist abi.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid sõnas, et sotsiaalministeeriumi tegevus on kahjustanud põhjatallinlaste silmis väga tugevalt riigi mainet ja usaldusväärsust.

"Selline lahendus on selgelt vale ja seda tõestas juba Erika tänava kogemus. Nii linnaosavalitsus kui ka halduskogu on selle otsuse hukka mõistnud. Oleme korduvalt pakkunud kompromissi, leidmaks riigi ja linna koostöös sobiv lahendus, kuid riik on jätkanud Sitsi 28 elumajas punkti avamist," ütles Kaljulaid. Linnaosavanema sõnul ei ole riik pidanud elanikele antud lubadusi.

Kaljulaid väitis, et riigi sõlmitud leping erakordselt kahjulike tingimustega. "Riik maksab erakordselt kõrget üüri. Olen kindel, et kui ajakirjandus nõuaks selle lepingu ministeeriumist välja, selguks suure tõenäosusega, et selle tingimused on ka muus osas riigile väga ebasoodsad," ütles Kaljulaid. Ka väitis Kaljulaid, et süstlavahetuspunkti juurde ei ole paigaldatud lubatud valvekaameraid ja piirdeid. "Riik tasub mehitatud valve eest, kuid ainult esimestel kuudel. Väidetud on, et punkt ei ohusta kedagi, aga milleks siis turvamehed? Ja kui neid on siiski vaja, siis miks tasutakse valve eest ainult algusperioodil? Riigi käitumine on ebaaus ja ebaloogiline," sõnas Kaljulaid.

Ka kritiseeris Kaljulaid teravalt tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskit. "Ossinovski ei tulnud kohtuma kohalike inimestega, kui nad protestisid punkti vastu tema ministeeriumi ees. Ta ei ole vastanud inimeste kirjadele. Rikutud on suhted Eesti suurima omavalitsusega," ütles Kaljulaid.

"Tegemist on elumaja all asuva kaubanduspinnaga. Minister Ossinovski ametnikud aga väidavad, et uimastisõltlaste nõustamine ja neile süstalde jagamine ongi kaubandustegevus. See on väga ülbe viis seadust tõlgendada. Loodan, et kohus paneb Ossinovski, Jesse ja TAI juhid selles küsimuses paika ja sunnib riigi selles küsimuses linnaga koostööd tegema," ütles Kaljulaid.

Tallinnas töötab lisaks Sitsi keskusele kaks kahjude vähendamise keskust kesklinnas, millest ühes vahetatakse ka süstlaid. Lisaks vahetatakse süstlaid väljatööl. Kokku on Eestis 12 kahjude vähendamise keskust.