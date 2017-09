Neljapäeval annavad Piradose omanik Rene Leet ning riigikogu keskerakondlasest liige Märt Sults parlamendile üle 1100 allkirja, mis koguti linnahalli maalingute jätkamiseks. Allkirjastanud soovivad, et Muinsuskaitse Amet annaks ajutise loa tööde lõpetamiseks.

„Pärast Euroopa Liidu eesistumise lõppu pesevad autorid maalingu Tallinna linnahalli seinalt, kui seda nõuavad Muinsuskaitse Amet ja Tallinna linnavalitsus. Maaling võiks olla seinal alles kuni linnahalli renoveerimistööde alustamiseni,” seisab Sultsi edastatud teates.

Petitsiooni esitajad leiavad, et linnahalli praegune seisukord on ilusam kui enne maalinguid ning tuleks praegu säilitada ja projekt lõpetada, kuna tegemist on visiitkaardiga Euroopa ja Eesti külaliste silmis. „Samas see oleks ka kunstnikepoolne kingitus EV100.”