RIA soovitab riigiametnikel mobiil-ID abil ID-kaardi riske maandada

Seoses hiljuti ilmenud ID-kaardi turvariskiga on paljud riigiametnikud saanud soovituse teha endale ka mobiil-ID, et juhul kui 750 000 ID-kaarti peaksid kehtetuks muutuma, ei halvaks see ametnike tööd.

Majandusministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda ütles ERRile, et nende töökorralduses ei ole otseselt midagi muutunud, sest mobiil-IDd on nad oma töötajail kasutada soovitanud juba ammu. Igal ministeeriumil on aga oma töökorraldus.

RIA peadirektor Taimar Peterkop rääkis, et nemadki on juba pikalt jaganud soovitust, et kõik e-teenuseid kasutavad ja digielu elavad inimesed tarvitaksid kaht turvalist autentimisvahendit.

"Paljudel teenustel, kus puudub alternatiiv ID-kaardile, arendatakse nüüd kiirkorras välja võimalus, et neid oleks võimalik kasutada ka mobiil-IDga."

"Ikka juhtub, kui on teenused katkestatud mingil põhjusel - hooldustööd või mis iganes. Selles suhtes on alati mõistlik, et inimestel on ID-kaart ja mobiil-ID ja ka praegu me soovitame teha alternatiivne autentimis- ja allkirjastamisvahend, juhul kui seda juba ei ole," sõnas ta.

Mobiil-ID on Peterkopi sõnul kõige lihtsam lahendus, sest see on käsitletav täpselt sama turvalisena kui ID-kaart. Ka on see ID-kaardi kõrval ainuke teine alterenatiivne vahend, millega saab anda ka digitaalseid allkirju, mis on võrdsustatud omakäelise allkirjaga.

Muud vahendid, mida erasektori paljudes teenustes kasutatakse, näiteks Smart-ID, ei ole avalikus sektoris ID-kaardi ja mobiili-IDga võrdsustatud.

Peterkop ütles, et riik on ID-kaardi turvariski võimalikuks realiseerumiseks võtnud kasutusele terve hulga meetmeid.

"Paljudel teenustel, kus puudub alternatiiv ID-kaardile, arendatakse nüüd kiirkorras välja võimalus, et neid oleks võimalik kasutada ka mobiil-IDga," selgitas ta. "Eks me valmistume ka kõige mustemaks stsenaariumiks. Eesmärk ongi just see, et meie digitaalne riik ei oleks halvatud, vaid töötaks edasi".

Küsimusele, kas RIA usub, et seda suudetakse tagada, vastas RIA juht, et nad annavad selleks endast parima ning ta usub, et nende töö on edukas.

Turvarisk kasvatas huvi mobiil-ID lepingute vastu

Mobiilioperaatorid kinnitasid, et seoses 5. septembril avalikuks tulnud ID-kaartide võimaliku turvariskiga on inimeste huvi mobiil-ID vastu märgatavalt kasvanud.

"Tele2-s on kasvanud mobiil-ID taotluste arv ligi kaks korda ning kokku oleme sellel perioodil vormistanud pea 1300 mobiil-ID taotlust," ütles Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov.

Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu märkis, et kui tavapäraselt on lisandunud tuhat uut klienti kuus, siis viimastel nädalatel on see number kolmekordistunud. Kokku on Elisal üle 40 000 mobiil-ID kasutaja.

Telia meediasuhete juhi Raigo Neudorfi hinnangul on inimesed ID-kaardi turvariski teema suhteliselt rahulikult vastu võtnud ning massilist mobiil-ID vormistamist pole viimastel nädalatel toimunud.

"Lühiajaliselt - neli-viis päeva - kasvas mobiil-ID vormistamiste hulk Telia esindustes tavapärasega võrreldes küll kahe-kolmekordseks, kuid näiteks selle nädala alguses on olukord normaliseerunud ning vormistamiste hulk on taas tavapärasel tasemel," lausus ta.

Septembris on Telia kliendid mobiil-ID vormistanud umbes 3000 korral.

Rahvusvaheline teadlaste grupp teavitas 31. augustil RIAt, et nad on avastanud turvariski, mis mõjutab Eestis pärast 16. oktoobrit 2014 välja antud ID-kaarte. Kiibis peituv turvarisk puudutab 750 000 kaarti.