Kolm soovitust valijatele

1. Ärge valige kaubamärke

Paljudel on olemas kindel erakondlik eelistus, kuid kohalikel valimistel võib selle vähemalt väiksemates omavalitsustes vabalt unustada, sest erakondade poliitilised ideoloogiad ja suured maailmavaatelised vastasseisud ei mängi munitsipaalpoliitikas nii suurt rolli. Seal on olulisemad konkreetsed inimesed ja nende tegevuskavad.

2. Lugege läbi kõik programmid

Poliitikutel on küll vahest kombeks anda valijatele lubadusi, mida neil ei ole kavaski täita, kuid valimisprogramm peaks idee poolest koosnema siiski punktidest, mida hiljem päriselt ellu viia üritatakse. Enne valiku tegemist tasub neid hoolikalt lugeda ja omavahel võrrelda. Seejuures tuleb muidugi säilitada kriitiline mõtlemine.

3. Andke hääl usaldusväärsele isikule

Kohalikel valimistel reastuvad kandidaadid nimekirjades ümber vastavalt saadud häälte arvule. Valida tasub eelkõige neid, keda te isiklikult tunnete (siis saate tal hiljem vajaduse korral nööbist kinni võtta) ja/või tõesti kõrgelt hindate, mitte lihtsalt tuntud nägusid, kes käivad kogumas hääli kord ühes, siis teises omavalitsuses.

Tasub pidada meeles, et nüüd tulevad just kohalike omavalitsuste volikogude, mitte riigikogu valimised. Nendel valimistel ei ole valijatel vaja kinnitada enda lojaalsust ühele või teisele erakonnale, vaid tuleb komplekteerida korralik volikogu, kuhu kuuluvad inimesed saavad hakkama kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisega.

Nii lihtne ja keeruline see just ongi.

Lõpetuseks pean ma vajalikuks rõhutada, et kui te mingil põhjusel nüüd valimistel häält ei anna, siis ei tähenda see seda, et peaksite ka järgmised neli aastat vaikselt istuma. Hoopis vastupidi. Kui teil ei ole esindajat volikogus, siis peategi vajaduse korral ise häält tegema. Mugavam on ikka aeg-ajalt valimas käia. •

