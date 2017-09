Kariibi mere saari laastav orkaan Maria on jõudnud Puerto Ricosse, teatas USA riiklik orkaanikeskus (NHC).

NHC andmetel maabus orkaan Yabucoas ning selle tuuleiilid ulatusid 250 kilomeetrini tunnis, vahendas BBC.

Varem räsis orkaan Maria USA Neitsisaarte hulka kuuluvat St Croix' saart, kus elab umbes 55 000 inimest.

Esmaspäeva öösel tabas orkaan Dominicat. Õhufotod Dominicalt näitavad maatasa purunenud maju, kuid detaile olukorra kohta napib, kuna kommunikatsiooniühendused on katkenud.

Veidi enne Puerto Ricosse jõudmist langetas NHC Maria tugevuse viiendalt kategoorialt neljandale.

Teisipäeval langetati orkaan samuti korraks neljanda kategooria tormiks, kuid tõsteti hiljem taas astme võrra.

Puerto Rico kuberner palus saare 3,5 miljonil elanikul varjupaika otsida.

Maria on teine sellise tugevusega torm, mis sel hooajal Kariibi mere saari on tabanud. Septembri alguses räsis saari viienda kategooria orkaan Irma. Maria on liikunud umbes samal trajektooril nagu Irma.

Puerto Rico võimud kardavad, et Irma tagajärjel tekkinud rusud on nüüd tugevate tuulte tõttu eriti ohtlikud.

Samuti kardetakse, et tugev vihmasadu võib mõnel pool tuua kaasa maalihkeid ja üleujutusi.

Puerto Ricost on varjupaika otsinud osad inimesed, kes on põgenenud eelmistel nädalatel tormi tõttu teistelt saartelt. Võimud on püstitanud sadu varjupaiku.