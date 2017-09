Pro Kapital Grupp alustas kolmapäeval uute aktsiate emiteerimist, et muu hulgas rahastada grupi olemasolevat kinnisvaraarendust. Investeerimispankur Henrik Igasta ütles, et heas turuolukorras saab kinnisvaraarendusest hästi teenida, kuid teisalt on see riskantne ja tsükliline äri.

Pro Kapital Grupp loodab 4. oktoobrini algaval märkimisprotsessil emiteerida kuni kuus miljonit uut aktsiat kuni 13,8 miljoni euro eest.

Ettevõte teatas börsile, et pakub aktsiaid hinnaga 1,8 kuni 2,3 eurot aktsia eest, millest 0,2 eurot on aktsia nimiväärtus ja ülejäänu on ülekurss.

Aktsiate märkimisprotsess algas 20. septembril ja lõpeb 4. oktoobril. Eeldatavalt emiteerib Pro Kapital uued aktsiad 10. oktoobril ja nendega alustatakse kauplemist 19. oktoobril.

Pärast edukat aktsiaemissiooni kasvab Pro Kapitali nominaalne aktsiakapital 1,2 miljoni euro võrra 12,1 miljoni euroni.

"Kinnisvaraarendus on ääretult tsükliline äri," nentis Igasta ja märkis, et kui olukord peaks pöörduma, saab just see ühena esimestest pihta."

Pro Kapitali aktsiate avaliku pakkumise prospektis on kirjas, et pakkumisest saadavat puhastulu plaanitakse kasutada grupi olemasoleva kinnisvaraarendustegevuse rahastamiseks ning äriühingu üldiste eesmärkidega seoses. Lõplikku otsust tulu jaotamise kohta nende kahe vahel ei ole äriühing teinud.

Välja on toodud see, et 50-100 protsenti läheb kinnisvaraarendusteks ja 0-50 protsenti üldiste eesmärkidega seoses.

Henrik Igasta ütles ERRile, et kinnisvaraarendus on potentsiaalselt valdkond, kus heas turuolukorras on kindlasti võimalik hästi teenida.

"Teistpidi on see kindlasti riskantne ja tükiline äri," sõnas ta.

Kui eraisiku seisukohast vaadata, on Igasta hinnangul tegu suhteliselt ebalikviidse aktsiaga ning suurte rahadega siin väga opereerida ei anna.

"Aga ega tavainimesel on kinnisvaraarendusäris väikse rahaga osaleda suhteliselt keeruline, siin ongi variandid, mis börsil on - Pro Kapital või Arco Vara või siis mõni eksootilisem crowdfunding'u moodi asi, mida ka üksjagu evitakse," märkis investeerimispankur.

"Iseenesest ega see maht on suhteliselt väike. Järelturul seda aktsiat dramaatiliselt likviidsemaks kindlasti ei tee. Eks see on väikse aktsiaturu häda, et ebalikviidsed on siin meie mõistes ka väga suured aktsiad," lisas ta.

Pro Kapital Gruppi pidas Igasta kvaliteetseks ja päris hea kogemusega arendajaks.

"See on iseenesest ju vahva, et firmad üritavad ära kasutada, et nad on börsiettevõtted. Seda võiks firmad isegi rohkem teha, proovida, maksimaalselt ära kasutada seda platvormi, millega nad kunagi liitunud on," tõdes ta. "Ega börsile ju minnaksegi selleks, et raha tõsta siis, kui seda vaja on".

Igasta usub, et Pro Kapitalil on rahale selge kasutusotstarve välja mõeldud ja tegu on professionaalse arendajaga. Kas aga kinnisvaraarendusse on praegu tsükli mõttes vara või hilja investeerida, ei ole selge.

"Selge on see, et kinnisvaraturud on ikka väga hästi taastunud ja viimasel ajal veel eriti aktiivseks läinud. Võib vabalt olla, et see kestab siin veel tükk aega, aga see kõik on väga ettearvamatu. Kinnisvaraarendus on ääretult tsükliline äri," nentis ta ja märkis, et kui olukord peaks pöörduma, saab just see ühena esimestest pihta.

Pro Kapitali käive oli tänavu esimesel poolaastal 7,6 miljonit euro ja kahjum 2,3 miljonit eurot. Ettevõtte suuremad arendusprojektid on T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskus, Kristiine City ning Riia Kliversala elamuarendusprojekt ja Šaltiniu Namai kvartal Vilniuses.