"Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on lihtsalt mures. Ukraina muretseb, et see projekt läheb nendest mööda ja sulgeb sisuliselt ühe peamise Vene gaasi transiittee Euroopasse ja seepärast me küsime liikmesriikidelt mandaati läbirääkimisteks Venemaaga küsimuses, kuidas hakkavad EL seadused selle projekti suhtes toimima ja kuidas tagada, et transiit läbi Ukraina jätkuks ka peale 2019. aastat," rääkis volinik.

Kui te ei suuda seda vastuolulist projekti peatada, siis kuidas suudate üles ehitada Energialiidu?

Ma arvan, et on väga tähtis mõista, et selline projekt maksab väga palju raha ning iga investor tahab õiguslikku kindlust, et torujuhet saab kasutada kooskõlas seadusega, antud juhul kooskõlas Euroopa energiaseadusega ning seetõttu ütlesime väga selgelt, et selline torujuhe ei saa kindlasti toimida illegaalsel alusel või siis ainult Vene seaduse alusel.

Eile kohtusite Eleringi juhi Veskimägiga, kellega arutasite Balti elektrienergia süsteemi Venemaast lahtisünkroniseerimist. Kuidas te seda perspektiivi hindate?

Euroopa Komisjoni jaoks on see üks peamisi prioriteete. Me tahaksime lahendada selle küsimuse põhimõtteliselt praeguse Komisjoni mandaadi kestel.

Ma ütleksin, et on väga oluline neist tähtaegadest kinni pidada, sest otsus selle projekti finantseerimise kohta tehakse 2019. aasta kevadeks. Peale seda on Euroopa Parlamendi valimised, tuleb uus komisjon ja siis lükkuvad asjad edasi. Seepärast peame kasutama neid 12 kuud väga intensiivselt, et selle teema lahendamisele lähemale jõuda.