Eesti tähistas EL-i eesistumist kontserdi ja vastuvõtuga Brüsselis

Brüsseli mainekas kaunite kunstide keskuses Bozar toimus kolmapäeva õhtul Eesti rahvusmeeskoori kontsert, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahvusmeeskoori peadirigendi Mikk Üleoja rääkis kontserdi eel, et selle esimene pool on pühendatud Euroopale, alustades Arvo Pärdist ja lõpetades Prantsuse helilooja Jean-Pierre Leguay' orelimissaga.

Kontserdi teine pool pühendati Eesti vanale kultuuripärandile Veljo Tormise loomingu näol. Muu hulgas kõlas "Pärismaalase lauluke".

"Sellel on poliitiline kõrvalmaitse ja selle ma tahtsin spetsiaalselt siia Brüsselisse tuua, et inimestele teadvustada, milline võis olla see vaimne keskkond, kus helilooja sai appikarjeks kasutada ainult sellist allegoorilist keelt nagu ta selles "Pärismaalase laulukeses" on," selgitas Üleoja.

Kontserdil kõlas ühtlasi taas üle poole sajandi sealne orel.

Kontserdile eelnes vastuvõtt ja kõned.

"Ma tahan aitäh öelda. Tegelikult kõik me oleme panustanud, et riik on nii kaugele jõudnud. Eesti eesistumise osas - kolm kuud on möödas, kolm kuud minna. Olen tunnetanud seda ka isiklikult, et kõik ametkonnad, kes eesistumist veavad, olgu nad Brüsselis või Tallinnas, teevad oma tööd väga professionaalselt. Eestisse usutakse ja Eesti peale ka loodetakse," rääkis peaminister Jüri Ratas vastuvõtu eel.