Illuka vald on haldusreformi käigus moodustuva Alutaguse valla viiest omavalitsusest ainus, kes valitsuse otsusega sundliideti. Tänu ressursimaksule üheks Eesti jõukamaks omavalitsuseks olev Illuka vaidlustas sundliitmise kohtus, kuid siiani neil vastust ei ole.

Spordiklubidele ja kultuuriühendustele toetuse erakorralise väljamaksmisega tahetakse tagada nende sujuv töö ühinemisjärgsel aastal. Näitena tõi Illuka vallavolikogu esimees Paul Kesküla selle, et juba veebruarikuus toimub valla territooriumil üks Eesti suusatalve tippsündmus Alutaguse maraton, millele on valla toetus oluline.

Otsus ei puuduta vallavalitsuse korraldatavaid üritusi.

"Need toetused antakse nendele üritustele, mida klubid ja ühingud ise korraldavad. Me ikkagi eeldame, et uus vald jääb ka edaspidi kohaliku kultuuri, hariduse ja muu elu üle otsustama ja seda korraldama," sõnas Kesküla.

Iisaku volikogu esimees Priit Palmet ei tauninud Illuka tegevust, sest eraldatud toetuste võrra on uuel vallal 2018. aasta eelarve tegemine lihtsam.

"Eks Illukal on omad põhjused, miks nad selle otsuse on teinud, sest nemad on sundliidetav vald. Nendel ei ole ühinemislepingut, mis on ülejäänud nelja Alutaguse valla moodustava omavalitsuse vahel tehtud. Nad kardavad kindlasti oma toetuste vähenemise pärast," ütles Palmet.

Mitte esimene kord

Mäetaguse vallavanem Tauno Võhmar märkis ära Illuka isepäise käitumise kogu ühinemisprotsessi käigus. Kui teised valimisliidud ja parteid panid kokku ülepiirilisi nimekirju, siis Illuka inimesed otsustasid minna valimistele oma nimekirjaga.

"Eks eestlased, nagu Kivirähk kirjutab, ole kõik rehepapid."

"Illuka mehed on head mehed. Meil kolleegidena on väga hea läbisaamine omavahel. Aga eks eestlased, nagu Kivirähk kirjutab, ole kõik rehepapid. Ühed lihtsalt suuremad kui teised. Mina nii ei teeks. Nemad tegid, see on nende õigus ja otsus," ütles Võhmar.

Teistel omavalitsustel Illukaga sarnast tegevust plaanis ei ole. "Me ootame valimised ära ja pärast kui on uus vald, siis on uued reeglid ja uued korrad ning selle järgi hakkab tegevus toimuma," sõnas Iisaku vallavolikogu esimees Priit Palmet.

Illuka volikogu on juba varemgi etteulatuvaid otsuseid teinud. Illuka vallavolikogu esimees Paul Kesküla tunnistas, et sihtasutusele Alutaguse Tervisespordikeskus tehti kolme aasta suurune ettemaks ehk sel aastal maksti sihtasutusele toetust tavalise 200 000 euro asemel 800 000 eurot. Võrdluseks nii palju, et Alutaguse vallaga liituval Alajõel on kogu aasta eelarve ligi poole võrra väiksem kui tervisespordikeskusele antud toetus.