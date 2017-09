Prisma koondas 35 töötajat

Ehkki kaubanduses ja teeninduses on tööjõupuudus kõige teravam, liigub Prisma turu üldiste suundumustega vastuvoolu ja koondas ootamatult 35 inimest.

Ajal, mil Maxima toob Lätist Eestisse töötajaid, sest Eestist piisavalt teenindajaid ei leia, asus Prisma töötajaid koondama: muuhulgas Tartus 15 inimest ja Tallinnas kümme, kirjutab Eesti Päevaleht.

Eeskätt koondati staažikad töötajad, kasutades põhjenduseks tervislikke põhjuseid. Ühe allika sõnul pöördusid kolm töötajat Tartust töövaidluskomisjoni poole ja üks on asjaga läinud Euroopa inimõiguste kohtusse.

„Prisma Peremarketil ei ole juriidilistel põhjustel võimalik sellele küsimusele vastata,” kommenteeris Prisma Peremarketi tegevdirektor Jussi Nummelin.

Küsimusele, kas Prisma paneb Eestis poed kinni või müüb need maha, vastas Nummelin, et Prisma eesmärk on siiski turul laieneda.

Päevalehele teadaolevalt oli Prismal esialgu plaanis pealinnas koondada 50 töötajat, kuid Prisma Peremarketi tegevdirektori sõnul pole see tõsi.

Nummelini sõnul on tegemist kuluefektiivsuse parandamisega ning käsil on uute töötajate värbamine.

Alustava töötaja brutokuupalk on Tartu Prismas täistööaja korral 505 eurot, pärast tasemeeksamit on kõrgeima palgatasemaga müüjatel võimalik saada 680 eurot kuus. Tallinna Prismades on palgad vastavalt 590 ja 710 eurot kuus.