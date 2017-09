Tallinna-Helsingi tunnel on saanud konkurendi Espoo näol

EL-i rahastatav tunneli ametlik eeluuring valmib järgmise aasta veebruaris, et ehitustegevus saaks alata 2030-ndatel aastatel, kirjutab Helsingin Sanomat.

FinEst Linki projekti on praegu kaasatud Helsingi ja Tallinn, Uusimaa regioon ja Harju maakond, samuti Soome ja Eesti riik.

Täiesti iseseisvalt tegutseb aga ettevõtja, Angry Birdsi videomängu loonud ettevõtte Rovio asutaja ja endine omanik Peter Vesterbacka ühes oma koostööpartneriga. Rahvusvaheline rahastus Tallinnast Helsingi Vantaa lennuväljani kulgeva trassi jaoks peaks Vesterbacka hinnangul olema koos veel tänavu sügisel, ja ehitus peaks algama juba järgmisel aastal.

Vesterbacka sõnul tasuks tunnel end ära 37 aastaga ja selle võiks kasutusse võtta juba 2023.-2024. aastal.

Vesterbacka sõnul on Hiina investeorid tulemas Soome novembris, mil seal toimub aasta olulisim idufirmade üritus Slush, ning kui otsus sünnib siis, on ta valmis avalikkusele juba enam kaarte avama.

"See tehakse üksnes erarahastusega. Me ei taotle raha ei Soome ega Eesti riigilt ega Euroopa Liidult. Enamik rahast tuleb Hiinast, aga ka Põhjamaade pensionifondid on andnud teada, et just sellisest pikaajalisest investeeringust on nad puudust tundnud," kommenteeris Vesterbacka.

Projekti on ette valmistanud ehituskonsultatsiooniettevõtted Pöyry, A-insinöörit ja Fira. Tasuvusarvutused on teinud konsultatsiooniettevõte PWC.

Tasuvus peaks tulema reisijateveost, kellest enamiku moodustaksid Hiina turistid, aga ka Tallinnast Vantaa lennuväljale soovivad eestlased. Kaubavedu toimuks tunneli kaudu öösiti.

Vesterbacka on asunud õppima ka hiina keelt.

"Kui plaanid küsida hiinlastelt 15 miljardit eurot, oleks viisakas teha seda nende emakeeles," põhjendas ettevõtja.

FinEst Linki projekti eestvedajad tunnistavad, et Espoo projekt on ajaliselt neist kõvasti eespool.