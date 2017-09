Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu ütles, et Valgevene on hoidnud Zapadi õppuste osas madalat profiili ning püüdnud mitte kaasa minna Venemaa eskalatsioonimänguga NATO suhtes.

Kariibi mere saari laastav orkaan Maria on jõudnud Puerto Ricosse, teatas USA riiklik orkaanikeskus (NHC). Kohalike ametnike teatel on kogu saar elektrita.

Inimesed saavad lapsevanemaks üha hilisemas eas. Sellega kaasnevalt võib oluliselt kasvada aga ka järeltulijatele edasi antavate geenimutatsioonide hulk, selgub mahukast geeniuuringust. Kuigi nende koguarv on tagasihoidlik, kasvatab see siiski riski geneetiliste häirete tekkeks.

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul arvestasid nad valimisliitudes kohalikele valimistele minnes reitingu ajutise langusega. Talvik on kindel, et pärast kohalikke valimisi hakkab Vabaerakonna toetus taas tõusma. Talvikut küsitles Kai Vare.

