Eestlastest vastajatest annaks oma hääle Reformierakonnale 31 protsenti. Teisel kohal eestlaste eelistustes on EKRE 17 protsendiga. Järgnevad Keskerakond 15, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13 ja IRL 10 protsendiga.

Muust rahvusest vastajate seas on endiselt suveräänne liider Keskerakond 74 protsendise toetusega. Mingil määral pälvivad toetust ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6 ja Reformierakond 4 protsendiga.

Võttes aluseks vastajate soo, on meeste seas suurim toetus Reformierakonnal ning naiste seas Keskerakonnal.

Sugu

Meestest toetab 27 protsenti Reformierakonda ja 25 protsenti Keskerakonda. Kõrge on meeste seas ka EKRE toetus - 16 protsenti. Seevastu Sotsiaaldemokraatide toetus on meeste hulgas madal - neid toetab vaid 8 protsenti meestest. Selle näitajaga jäädakse alla ka IRL-ile, kelle toetus meeste seas on 9 protsenti.

30 protsenti naistest annaks oma hääle Keskerakonnale. Teisel kohal on naiste eelistustes Reformierakond 23 protsendiga. Naiste hulgas on kõrge toetus ka Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal - 15 protsenti.

Võrreldes meestega on naiste toetus EKRE-le oluliselt madalam - 11 protsenti. 7 protsenti naistest annaks oma hääle valimistel IRL-ile.

Vanus

Nooremate ja keskealiste vastajagruppide seas on kõige populaarsem erakond Reformierakond - 15-24-aastastest annaks suurimale opositsiooniparteile oma hääle 28 protsenti, 25-34-aastastest 32 protsenti ning 35-49-aastastest 28 protsenti.

Vanemate vastajagruppide seas on aga selge liider Keskerakond. 50-64-aastaste seas on Keskerakonna toetus 32 protsenti, 65-74-aastaste seas 37 protsenti ning üle 75-aastaste seas 35 protsenti.

Haridus

Vastajate haridust aluseks võttes on kõrgharidusega vastajate seas esikohal Reformierakond 31-protsendise toetusega. Järgnevad Keskerakond 22 ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16-protsendise toetusega.

Alg- ja põhiharidusega vastajate seas on esikohal Keskerakond 32 protsendi suuruse toetusega. Teisel kohal EKRE 21 ning kolmandal Reformierakond 20 protsendise toetusega.

Ka keskharidusega vastajate seas on esikohal Keskerakond 30 protsendise toetusega. Selles valijasegmendis on teisel kohal Reformierakond 22 protsendi ning kolmandal EKRE 15 protsendiga.

Keda valivad Tallinna elanikud?

Regiooniti on Keskerakonnal suurim toetus Tallinnas - 40 protsenti valimisõiguslikest pealinna kodanikest annaks oma hääle keskparteile. Teisel kohal tallinlaste eelistustes on Reformierakond 25 protsendi ning kolmandal Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13 protsendiga.



Võrreldes üle-eestilise toetusnumbriga on Tallinnas madal EKRE toetus - 7 protsenti, mis on sisuliselt võrdne IRL-i 6 protsendiga.



Linn vs maa

Linnas elavate inimeste seas on suurim toetus Keskerakonnal - 32 protsenti. Reformierakond on linnades elavate inimeste seas teisel kohal 25 protsendiga. Järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13 ja EKRE 11 protsendiga.

Maal elavate inimeste seas on esikohal Reformierakond 26 protsendiga, kuid kõrgel teisel kohal EKRE 20 protsendiga. Keskerakonna toetus maapiirkondade elanike hulgas on 18 protsenti. IRL-il toetab maaelanikest 10 ja sotsiaaldemokraate 9 protsenti.

Sissetulek

Vastajate sissetulekuid aluseks võttes on madala ja keskmise sissetulekuga vastajate seas kõrgeim Keskerakonna ning kõrgema sissetulekuga vastajate seas Reformierakonna toetus.